T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından aşağıda sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahibine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince alınan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 07/11/2019 tarih, 8925-21 sayılı kamu yararı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4 ve 7. maddesi gereğince alınan Tedaş Yönetim Kurulunun 06/04/2020 tarih, 8-342 nolu kamulaştırma kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet, bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Hacıbektaş Şubesine yatırılacağı,
3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4- Mahkememizin 2023/79, 2023/80, 2023/81, 2023/82, 2023/83, 2023/84, 2023/85, 2023/86, 2023/87, 2023/88, 2023/89, 2023/90, 2023/91, 2023/92, 2023/93, 2023/94, 2023/95, 2023/96, 2023/97, 2023/98, 2023/99, 2023/100, 2023/101, 2023/102, 2023/103, 2023/104, 2023/105 Esas sayılı dosyalarının duruşmasının 02/11/2023 günü saat 09:00’dan itibaren Hacıbektaş Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, davetiyeye uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
5- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)’ne yönetilmesi gerektiği,
6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.
|Kamulaştırılan taşınmazın
|İLİ : Nevşehir
|İLÇESİ: Hacıbektaş
|Dosya
Esas No:
|Köyü /
Mahallesi
|Mevki
|Parsel
No:
|Maliklerinin Adı – Soyadı
|Mülkiyet
Kamulaştırma
Alanı M²
|İrtifak
Kamulaştırma
Alanı M²
|2023/79
|Çiğdem
|Çürük
|882
|Güllü Erdoğan, Hava Güner, İhsan Güner,
İsmail Güner, Mahmut Güner, Muhsin Güner,
Saniye Güner
|27,90 M²
|3.782,20 M²
|2023/80
|Çiğdem
Çiğdem
|Çürük
|887
891
|Ümit Dönmez
|996,72 M²
587,86 M²
|3,24 M²
4,00 M²
|2023/81
|Çiğdem
|814
|Fadime Köksal, Osman Köksal,
Hacer Ekici, Eyüp Köksal, Yahya Köksal
|10,24 M²
|795,28 M²
|2023/82
|Çiğdem
|813
|Ahmet Taşdemir, Ayşe Güneş,
Bahar Gündoğdu, Bilgin Dursun,
Derviş Dursun, Döndü Çikdemtepe,
Döndü Taşdemir, Emine Dursun,
Emine Şimşek, Erdal Taşdemir
Fikret Dursun, Hasan Dursun,
Hüsne Taşdemir, Meryem Acer,
Nazente Biçer, Nimet Dursun,
Perişan Taşdemir, Selma Taşdemir,
Sultan Deveci, Süleyman Taşdemir,
Yüksel Dursun, Zülfikar Ülger
Zülfüye Yıldırım
|-
|395,14 M²
|2023/83
|Çiğdem
|809
|Şerif Emine Koç, Rıza Koç,
Halil İbrahim Koç, Sultan Doğan,
Muhittin Koç, Şadimet Polat,
Fatma Koç, Hatice Mamak, Rukiye Gürler,
Eşref Durdu Gürler, Nezaket Gürler,
Nejat Gürler, Seval Gürler,
Meral Gürler Dursun
|231,64 M²
|2023/84
|Çiğdem
|808
|Bektaş Deveci, Kimya Deveci,
Yaşa Deveci, Ayşe Deveci,
Yeter Doğan, Ceylan Gökmen,
Zekeriya Deveci, Zafer Deveci,
Hamide Erdim, Kudret Deveci,
Rifat Deveci, Hüseyin Deveci,
Neriman Deveci, Ozan Deveci,
Öznur Deveci, Selahattin Barış
|247,06 M²
|2023/85
|Çiğdem
Çiğdem
|807
806
|Ahmet Satılmış, Ahmet Yılmaz,
Ali İhsan Selvi, Aliihsan Günday,
Anıl Selvi, Aniş Belleyici, Asuman
Hülya Güner, Ayfer Aydın, Ayşe Özcan,
Ayşe Satılmış, Ayşe Yılmaz, Ayşe
Gül Gerçek, Bektaş Satılmış,
Cafer SaTILMIŞ, Cemal Selvi,
Emine Güner, Emine Yılmaz, Erdal Belleyici,
Fahrettin Selvi, Fatma Selvi, Fatma Yılmaz,
Gülay Yılmaz, Günay Satılmış, Gürbüz
Özdilek, Hacı Hasan Yılmaz, Halil Güntay,
Hava Dursun Hülya Lengerli, İbrahim Satılmış,
Kamire Satılmış, Leyla Selvi, Meryem
Güngör, Meryem Turan, Mukaddes
Ulusoy, Mustafa Selvi, Nami Yılmaz,
Nazmiye Gökpınar, Necla Selvi, Nesibe Alp,
Orhan Güntay, Orhan Güntay, Osman Satılmış,
Özgür Güntay, Salih Satılmış, Salih Can
Satılmış, Selda Selvi, Selfinaz Tekbaş,
Serdar Satılmış, Sevgi Gökçe, Sevim Karaaliler,
Sevim Köksal, Seyhan Çetin, Sultan Belleyici,
Şevket Özdilek, Tevfik Fikret Özdilek,
Tunç Selvi, Ufuk Selvi, Ümmügülsün Uğurlu
Yakup Altay, Yaşar Doğan Selvi, Yemen
Satılmış, Yurdagül Yılmaz, Yusuf Satılmış, Zeynep Satılmış,
|7,84 M²
|213,38 M²
184,81 M²
|2023/86
|Çiğdem
|1111
|Atike Dursun, Üzeyir Dursun, Zümrüt Dursun,
Dede İlyas Dursun, Şenol Dursun, Birol Dursun,
Erol Dursun, Zümrüt Dursun, Semine Taşdemir,
Bünyamin Taşdemir, Döndü Taşdemir,
Serap Taşdemir, Ergül Taşdemir,
Oğuzhan Taşdemir, Zeynep Taşdemir
|59,84 M²
|2023/87
|Çiğdem
|1109
|Fatma Dönmez
|4,00 M²
|484,23 M²
|2023/88
|Çiğdem
|853
1123
|Sevim Köksal, Ahmet Yılmaz, Nami Yılmaz,
Emine Yılmaz, Sevgi Gökçe,
Ümmügülsün Uğurlu, Ayşe Gül Gerçek
|286,58 M²
1.257,89 M²
|2023/89
|Çiğdem
|131
|Asuman Yılmaz, Çiğdem Güney Yılmaz,
Murat Kuzey Yılmaz
|4,84 M²
|662,14 M²
|2023/90
|Çiğdem
|402
|Ayşe Aslan, Serpil Köksal, Ramazan Şafaklı,
Seher Şafaklı, Aslan Deveci
|4,84 M²
|1.374,86 M²
|2023/91
|Çiğdem
Zir
|340
326 ada
34 parsel
|Turabi Sümen
|3,61 M²
|656,87 M²
2.125,47 M²
|2023/92
|Çiğdem
|339
|Nevruz Sümen
|3,61 M²
|485,07 M²
|2023/93
|Çiğdem
Çiğdem
Çiğdem
Çiğdem
|337
336
335
334
|Aykut Fahri Köksal
|3,61 M²
|834,78 M²
403,19 M²
369,61 M²
358,50 M²
|2023/94
|Zir
|326 ada
28 parsel
|İbrahim Zengin
|240,00 M²
|2023/95
|Zir
|326 ada
29 parsel
|Necla Zengin
|298,16 M²
|2023/96
|Zir
|326 ada
31 parsel
|Ahmet Bora Göçer, Ali Göçer,
Bedriye Göçer, Hüseyin Göçer, Mehtap Şenel
Murat Taner Göçer, Salih Göçer
|12,49 M²
|2.043,68 M²
|2023/97
|Zir
|326 ada
33 parsel
|Funda Koçyiğit, Zeynal Sümen
|4,41 M²
|1.613,25 M²
|2023/98
|Zir
Zir
|326 ada
35 parsel
124 ada
83 parsel
|Cuma Ali Aygüneş
|4,84 M²
4,84 M²
|965,17 M²
763,33 M²
|2023/99
|Zir
|124 ada
84 parsel
|Ertuğrul Göçer
|1.774,27 M²
|2023/100
|Zir
Zir
|124 ada
90 parsel
124 ada
92 parsel
|Salih Göçer, Rifat Göçer, İlhan Göçer,
Musa Göçer, Erol Göçer, Ayşe Özdemir
Fatma Vuralma, Ali Haydar Göçer, Dede Göçer
|4,00 M²
|1.601,01 M²
334,21 M²
|2023/101
|Zir
|124 ada
91 parsel
|Arslan Doğan, Hatice Doğan, Canfidan Doğan
Sedat Cafer Doğan, Ramazan Doğan, Fati Doğan,
Nazmi Doğan, Zülfiye Doğan
|6,85 M²
|1.467,43 M²
|2023/102
|Zir
|124 ada
93 parsel
|Dede Göçer
|238,44 M²
|2023/103
|Yeniyapan
|546
|Turan Şahan, Zeynep Şahan, Gülizar Karaca,
Penpe Şahan, İsmail Şahan, Adem Şahan, Sami
Şahan, Ayşe Şahan, Ünal Şahan, Mustafa Şahan,
Nariye Şahan, Sadattin Şahan, Duran Şahan,
Zeynep Ertek, Emine Şahan, Cemil Şahan,
Mehmet Şahan, Halit Şahan, Yüksel Yıldırım,
Mustafa Seyfe
|4,00 M²
|1.600,49 M²
|2023/104
|Yeniyapan
|545
|Alparslan Özdemir, Alper Özdemir,
Arslan Özdemir, Behiye Yıldırım, Cemal Şahan,
Cennet Taşdemir, Çağlar Cemal Şahan, Döndü
Şahan, Emine Adıgüzel, Emine Özdemir, Fati
Babaarslan, Fatma Konukçu, Fatma Şahan,
Gökhan Adıgüzel, Güler Sapmaz, Gülşen Şahan,
Hatice Erdim, Hünce Köksal, Koncagül Koç,
Makbule Köksal, Mehmet Özdemir, Mehmet
Şahan, Mehmet Şahan, Mehmet Dursun Özdemir,
Menderes Şahan, Meral Öztürk, Mustafa Seyfe,
Mustafa Şahan, Nariye Şahan, Nazmi Özdemir,
Nezaket Köksal, Şadiye Gölbaşı, Şadiye Şahan,
Yeter Konukçu, Yeter Öztürk, Yeter Şahan,
Yüksel Yıldırım, Zekeriya Muhittin Özdemir
|4,00 M²
|2.514,13 M²
|2023/105
|Yeniyapan
|532
|Memduha Şimşek
|3,24 M²
|1.203,15 M²
#ilangovtr
Basın No: ILN01919164