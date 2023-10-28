T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından aşağıda sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahibine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;



1- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince alınan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 07/11/2019 tarih, 8925-21 sayılı kamu yararı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4 ve 7. maddesi gereğince alınan Tedaş Yönetim Kurulunun 06/04/2020 tarih, 8-342 nolu kamulaştırma kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet, bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,



2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Hacıbektaş Şubesine yatırılacağı,



3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,



4- Mahkememizin 2023/79, 2023/80, 2023/81, 2023/82, 2023/83, 2023/84, 2023/85, 2023/86, 2023/87, 2023/88, 2023/89, 2023/90, 2023/91, 2023/92, 2023/93, 2023/94, 2023/95, 2023/96, 2023/97, 2023/98, 2023/99, 2023/100, 2023/101, 2023/102, 2023/103, 2023/104, 2023/105 Esas sayılı dosyalarının duruşmasının 02/11/2023 günü saat 09:00’dan itibaren Hacıbektaş Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, davetiyeye uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,



5- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)’ne yönetilmesi gerektiği,



6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,



7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan taşınmazın İLİ : Nevşehir İLÇESİ: Hacıbektaş Dosya

Esas No: Köyü /

Mahallesi Mevki Parsel

No: Maliklerinin Adı – Soyadı Mülkiyet

Kamulaştırma

Alanı M² İrtifak

Kamulaştırma

Alanı M² 2023/79 Çiğdem Çürük 882 Güllü Erdoğan, Hava Güner, İhsan Güner,

İsmail Güner, Mahmut Güner, Muhsin Güner,

Saniye Güner 27,90 M² 3.782,20 M² 2023/80 Çiğdem

Çiğdem Çürük 887

891 Ümit Dönmez 996,72 M²

587,86 M² 3,24 M²

4,00 M² 2023/81 Çiğdem 814 Fadime Köksal, Osman Köksal,

Hacer Ekici, Eyüp Köksal, Yahya Köksal 10,24 M² 795,28 M² 2023/82 Çiğdem 813 Ahmet Taşdemir, Ayşe Güneş,

Bahar Gündoğdu, Bilgin Dursun,

Derviş Dursun, Döndü Çikdemtepe,

Döndü Taşdemir, Emine Dursun,

Emine Şimşek, Erdal Taşdemir

Fikret Dursun, Hasan Dursun,

Hüsne Taşdemir, Meryem Acer,

Nazente Biçer, Nimet Dursun,

Perişan Taşdemir, Selma Taşdemir,

Sultan Deveci, Süleyman Taşdemir,

Yüksel Dursun, Zülfikar Ülger

Zülfüye Yıldırım - 395,14 M² 2023/83 Çiğdem 809 Şerif Emine Koç, Rıza Koç,

Halil İbrahim Koç, Sultan Doğan,

Muhittin Koç, Şadimet Polat,

Fatma Koç, Hatice Mamak, Rukiye Gürler,

Eşref Durdu Gürler, Nezaket Gürler,

Nejat Gürler, Seval Gürler,

Meral Gürler Dursun 231,64 M² 2023/84 Çiğdem 808 Bektaş Deveci, Kimya Deveci,

Yaşa Deveci, Ayşe Deveci,

Yeter Doğan, Ceylan Gökmen,

Zekeriya Deveci, Zafer Deveci,

Hamide Erdim, Kudret Deveci,

Rifat Deveci, Hüseyin Deveci,

Neriman Deveci, Ozan Deveci,

Öznur Deveci, Selahattin Barış 247,06 M² 2023/85 Çiğdem

Çiğdem 807

806 Ahmet Satılmış, Ahmet Yılmaz,

Ali İhsan Selvi, Aliihsan Günday,

Anıl Selvi, Aniş Belleyici, Asuman

Hülya Güner, Ayfer Aydın, Ayşe Özcan,

Ayşe Satılmış, Ayşe Yılmaz, Ayşe

Gül Gerçek, Bektaş Satılmış,

Cafer SaTILMIŞ, Cemal Selvi,

Emine Güner, Emine Yılmaz, Erdal Belleyici,

Fahrettin Selvi, Fatma Selvi, Fatma Yılmaz,

Gülay Yılmaz, Günay Satılmış, Gürbüz

Özdilek, Hacı Hasan Yılmaz, Halil Güntay,

Hava Dursun Hülya Lengerli, İbrahim Satılmış,

Kamire Satılmış, Leyla Selvi, Meryem

Güngör, Meryem Turan, Mukaddes

Ulusoy, Mustafa Selvi, Nami Yılmaz,

Nazmiye Gökpınar, Necla Selvi, Nesibe Alp,

Orhan Güntay, Orhan Güntay, Osman Satılmış,

Özgür Güntay, Salih Satılmış, Salih Can

Satılmış, Selda Selvi, Selfinaz Tekbaş,

Serdar Satılmış, Sevgi Gökçe, Sevim Karaaliler,

Sevim Köksal, Seyhan Çetin, Sultan Belleyici,

Şevket Özdilek, Tevfik Fikret Özdilek,

Tunç Selvi, Ufuk Selvi, Ümmügülsün Uğurlu

Yakup Altay, Yaşar Doğan Selvi, Yemen

Satılmış, Yurdagül Yılmaz, Yusuf Satılmış, Zeynep Satılmış, 7,84 M² 213,38 M²

184,81 M² 2023/86 Çiğdem 1111 Atike Dursun, Üzeyir Dursun, Zümrüt Dursun,

Dede İlyas Dursun, Şenol Dursun, Birol Dursun,

Erol Dursun, Zümrüt Dursun, Semine Taşdemir,

Bünyamin Taşdemir, Döndü Taşdemir,

Serap Taşdemir, Ergül Taşdemir,

Oğuzhan Taşdemir, Zeynep Taşdemir 59,84 M² 2023/87 Çiğdem 1109 Fatma Dönmez 4,00 M² 484,23 M² 2023/88 Çiğdem 853

1123 Sevim Köksal, Ahmet Yılmaz, Nami Yılmaz,

Emine Yılmaz, Sevgi Gökçe,

Ümmügülsün Uğurlu, Ayşe Gül Gerçek 286,58 M²

1.257,89 M² 2023/89 Çiğdem 131 Asuman Yılmaz, Çiğdem Güney Yılmaz,

Murat Kuzey Yılmaz 4,84 M² 662,14 M² 2023/90 Çiğdem 402 Ayşe Aslan, Serpil Köksal, Ramazan Şafaklı,

Seher Şafaklı, Aslan Deveci 4,84 M² 1.374,86 M² 2023/91 Çiğdem

Zir 340

326 ada

34 parsel Turabi Sümen 3,61 M² 656,87 M²

2.125,47 M² 2023/92 Çiğdem 339 Nevruz Sümen 3,61 M² 485,07 M² 2023/93 Çiğdem

Çiğdem

Çiğdem

Çiğdem 337

336

335

334 Aykut Fahri Köksal 3,61 M² 834,78 M²

403,19 M²

369,61 M²

358,50 M² 2023/94 Zir 326 ada

28 parsel İbrahim Zengin 240,00 M² 2023/95 Zir 326 ada

29 parsel Necla Zengin 298,16 M² 2023/96 Zir 326 ada

31 parsel Ahmet Bora Göçer, Ali Göçer,

Bedriye Göçer, Hüseyin Göçer, Mehtap Şenel

Murat Taner Göçer, Salih Göçer 12,49 M² 2.043,68 M² 2023/97 Zir 326 ada

33 parsel Funda Koçyiğit, Zeynal Sümen 4,41 M² 1.613,25 M² 2023/98 Zir

Zir 326 ada

35 parsel

124 ada

83 parsel Cuma Ali Aygüneş 4,84 M²

4,84 M² 965,17 M²

763,33 M² 2023/99 Zir 124 ada

84 parsel Ertuğrul Göçer 1.774,27 M² 2023/100 Zir

Zir 124 ada

90 parsel

124 ada

92 parsel Salih Göçer, Rifat Göçer, İlhan Göçer,

Musa Göçer, Erol Göçer, Ayşe Özdemir

Fatma Vuralma, Ali Haydar Göçer, Dede Göçer 4,00 M² 1.601,01 M²

334,21 M² 2023/101 Zir 124 ada

91 parsel Arslan Doğan, Hatice Doğan, Canfidan Doğan

Sedat Cafer Doğan, Ramazan Doğan, Fati Doğan,

Nazmi Doğan, Zülfiye Doğan 6,85 M² 1.467,43 M² 2023/102 Zir 124 ada

93 parsel Dede Göçer 238,44 M² 2023/103 Yeniyapan 546 Turan Şahan, Zeynep Şahan, Gülizar Karaca,

Penpe Şahan, İsmail Şahan, Adem Şahan, Sami

Şahan, Ayşe Şahan, Ünal Şahan, Mustafa Şahan,

Nariye Şahan, Sadattin Şahan, Duran Şahan,

Zeynep Ertek, Emine Şahan, Cemil Şahan,

Mehmet Şahan, Halit Şahan, Yüksel Yıldırım,

Mustafa Seyfe 4,00 M² 1.600,49 M² 2023/104 Yeniyapan 545 Alparslan Özdemir, Alper Özdemir,

Arslan Özdemir, Behiye Yıldırım, Cemal Şahan,

Cennet Taşdemir, Çağlar Cemal Şahan, Döndü

Şahan, Emine Adıgüzel, Emine Özdemir, Fati

Babaarslan, Fatma Konukçu, Fatma Şahan,

Gökhan Adıgüzel, Güler Sapmaz, Gülşen Şahan,

Hatice Erdim, Hünce Köksal, Koncagül Koç,

Makbule Köksal, Mehmet Özdemir, Mehmet

Şahan, Mehmet Şahan, Mehmet Dursun Özdemir,

Menderes Şahan, Meral Öztürk, Mustafa Seyfe,

Mustafa Şahan, Nariye Şahan, Nazmi Özdemir,

Nezaket Köksal, Şadiye Gölbaşı, Şadiye Şahan,

Yeter Konukçu, Yeter Öztürk, Yeter Şahan,

Yüksel Yıldırım, Zekeriya Muhittin Özdemir 4,00 M² 2.514,13 M² 2023/105 Yeniyapan 532 Memduha Şimşek 3,24 M² 1.203,15 M²

#ilangovtr

Basın No: ILN01919164