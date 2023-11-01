T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/188 Esas

Davacı , HALİT AKTAŞ ile Davalılar , GÜROYMAK BELDİYE BAŞKANLIĞI, GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;



Bitlis ili, Güroymak ilçesi Girne Mahallesi sınırları içiresinde bulunan K48-D-16-D pafta isimli 554,22 m² ve 1.206,76 m² büyüklüğündeki iki taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanlarınya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2023/188 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 27/10/2023

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Basın No: ILN01920750