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Resmi İlanlar T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-01 00:01:00 -

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/188 Esas

Davacı , HALİT AKTAŞ ile Davalılar , GÜROYMAK BELDİYE BAŞKANLIĞI, GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Bitlis ili, Güroymak ilçesi Girne Mahallesi sınırları içiresinde bulunan K48-D-16-D pafta isimli 554,22 m² ve 1.206,76 m² büyüklüğündeki iki taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanlarınya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2023/188 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 27/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01920750