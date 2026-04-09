T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/65 Esas
11.03.2026
İLAN
Gümüşhane ili, Merkez Ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde bulunan 301 ada 1,2,5,9 parsel sayılı tasınmazın hissedarlarından Rıza eşi Kadın GENÇAY'ın TMK'nın 588.maddesi gereğince gaipliğine, Rıza eşi Kadın GENÇAY'ın hissesinin tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli mahkememize dava açıldığı;
Rıza eşi Kadın GENÇAY'ın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/65 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02442939