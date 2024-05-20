T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
1- Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
2- Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
3- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,
4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
5- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
7- İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|DOSYA NO
|DURUŞMA TARİH/SAAT
|İL -İLÇE
|MAHALLE / KÖYÜ
|MEVKİİ
|ADA/ PARSEL
|NİTELİK
|YÜZÖLÇÜM
|MALİK/LERİ
|2024/258 Esas
|02/07/2024
09:35
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Dumanlı Köyü
|Kara
|102 / 53
|Bahçe
|3.483,29 m2
|-Münir AYDIN - Hasan oğlu
|2024/260 Esas
|02/07/2024
09:40
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Dumanlı Köyü
|Kara
|102 / 55
|Bahçe
|6.323,97 m2
|-İsmail AYDIN - Halim oğlu
#ilangovtr
Basın No: ILN02034742