T.C.

GÜMÜŞHANE

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GÖREVSİZLİK



DOSYA NO : 2023/374 Esas

KARAR NO : 2023/418

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2023/329



GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A



HAKİM : Selver ÇELİK ŞAHİN 215209

KATİP : Şenay İBİLİ 100926

DAVACI : K.H.

SANIK : ALİ YUMLU, Hüseyin ve Gülsüm oğlu, 13/12/1979 Belçika doğumlu, Denizli, Tavas, Ulukent mah/köy nüfusunda kayıtlı. DİEST/BELÇİKA KRALLIĞI adresinde oturur. TC Kimlik No: 36460234334

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 15/12/2020

SANIK : MEHMET AYDOĞMUŞ, Mahmut ve Fatıma oğlu, 08/03/1989 Bakırköy doğumlu, Antalya, Kumluca, Eskicami mah/köy nüfusunda kayıtlı. Turgut Özal Mah. Tonguç Baba Cad. No:17J İç Kapı No: 38 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 13900569812

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 11/02/2021

SANIK :ORHAN TUNA, Ahmet ve Fatma oğlu, 01/11/1975 Şarkikaraağaç doğumlu, Isparta, Şarkikaraağaç, Salur mah/köy nüfusunda kayıtlı. Salur Köyü Şarkikaraağaç/ ISPARTA adresinde oturur. TC Kimlik No: 44875341264

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 15/12/2020

SUÇ : Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 14/10/2020 -

SUÇ YERİ : GÜMÜŞHANE/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 15/05/2023



Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:



İddia ve savunmalar:

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının 28/04/2023 tarihli 2023/329 Esas 2023/117 sayılı iddianamesi ile sanıklar Ali Yumlu, Mehmet Aydoğmuş ve Orhan Tuna hakkında Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan eylemlerine uyan Terörle Mücadele Kanununun 6/1,5237 Sayılı TCK'nın 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.



İddia makamı yazılı mütalaasında: "Her ne kadar ceza miktarı dikkate alınarak Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmış ise de Yargıtay ilamı da göz önüne alınarak görevsizlik kararı verilerek dosyanın Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" şeklinde mütalaada bulunmuştur.



Her ne kadar Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının 28/04/2023 tarihli 2023/329 Esas 2023/117 sayılı iddianamesi ile sanıklar Ali Yumlu, Mehmet Aydoğmuş ve Orhan Tuna hakkında Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan eylemlerine uyan Terörle Mücadele Kanununun 6/1,5237 Sayılı TCK'nın 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 10/1 madde ve fıkrasındaki "Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adli yargı adalet komisyonunca bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez" düzenlemesi gereğince 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6/1 madde ve fıkrasının uygulanması istemiyle açılan kamu davasında mahkememizin görevinin bulunmadığı anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK'nın 3, 4 ve 5. Maddeleri gereğince bu suça ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi olması nedeniyle mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş, mahkememizde bu hususta tam bir hukuki ve vicdani kanaat hasıl olmuş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.



H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Gerekçe ve Deliller Işığında;

1-Her ne kadar sanıklar Ali Yumlu, Mehmet Aydoğmuş ve Ali Tuna hakkında "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" (Terörle Mücadele Kanunu 6/1, TCK 53 maddesi) suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 10/1 madde ve fıkrasındaki "Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adli yargı adalet komisyonunca bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez" düzenlemesi gereğince 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6/1 madde ve fıkrasının uygulanması istemiyle açılan kamu davasında mahkememizin görevinin bulunmadığı anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK'nın 3, 4 ve 5. Maddeleri gereğincebu suça ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi olması nedeniyle mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,



2-Dosyanın görevli ve yetkili Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,



3-Yargılama giderleri hususunun görevli ve yetkili Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesine,



Dair, tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya başka mahkemeler aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine tutturulacak tutanak ile Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleşeceği bildirilerek mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15.05.2023

