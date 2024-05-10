T.C. GÜLŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2016/1 Tereke Satış

30/04/2024

Konu : Sıra cetvelinin ilanı

SIRA CETVELİ İLANI

MAHKEMESİ : Gülşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/3 Tereke ve 2015/4 Sayılı kararı

MÜTEVEFFA : REMZİ ÇETİN ( TC 34499101764) Mustafa Ve Edibe Oğlu 1960 D.lu

Yukarıda yazılı mahkemenin miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararı gereğince dosyamızda gerekli işlemlere başlanmış olup alacak kaydı yaptıran alacaklar ile ilgili olarak İİK.nun 205 ve 206.maddeleri gereğince yapılan sıra cetveli tasfiye dosyasına sunulmuştur. Sıra cetvelindeki sırasına itiraz edenlerin 7 gün içinde, alacağın esası ve miktarı ile ilgili itirazların İİK. nın 235.maddesi gereğince 15 gün içinde yukarıda yazılı Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İİK.nın 166, 232, 234, 235 maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02028941