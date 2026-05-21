T.C. GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI (2026/4)

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Kapalı Halı Saha ve Eklentileri , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 10 yıllık Kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale 02/06/2026 saat : 14:00’da Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İdarenin adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Yeni Belediye Hizmet Binası No:2 kat :3 Gülşehir / NEVŞEHİR’dir. Tel : 0 384 411 30 03 Fax: 0 384 411 39 05 - www.gulsehir.bel.tr ’dir. İhalesi yapılacak taşınmaza ait kiralamaya esas bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup daha detaylı bilgi ise ihale şartnamesinde yer almaktadır. Ayrıca ihalede en az pey sürme bedeli 2500,00 TL. ve üzeridir.

TABLO

S.

N. TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ADRES İHALE

SAATİ %3 GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ ₺. MUHAMMEN

KİRA BEDELİ AYLIK

KDV DAHİL ₺ 1 KAPALI HALI SAHA

VE

EKLENTİLERİ

KARAVEZİR MAHALLESİ OSMAN SEYFİ BULVARI

KAPALI HALI SAHA NO:20

GÜLŞEHİR / NEVŞEHİR 14:00 180.000₺ 50.000₺



Kiralaması yapılacak taşınmazın ihalesine ilişkin doküman Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 13:30’a kadar ücretsiz olarak görülebilir. İhale için son müracaat tarih ve saati ise ihale günü saat 13:30’dur. İhaleye katılacaklar 500.00 TL. doküman (şartname) bedelini Belediyemiz tahsilat servisine ödeyerek makbuzunu İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler,

A-Gerçek kişi olması halinde

a-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi

b-Belediyemize borcu olmadığını gösterir Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı Borcu Yoktur Yazısı

c-Geçici Teminatı yatırdığına dair dekontun aslı

d-Şartname Bedelini yatırdığına dair dekontun aslı

e-E devletten veya nüfus müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi

f-Her bir sayfası imzalanmış şartname(Şartname Belediyemizden temin edilecektir.)

g-Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname.

B-Tüzel kişilik olması halinde

a-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Md., Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare mahkemesinden) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış

tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b-Tüzel Kişi adına ihaleye katılacaklar tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri.

c-Dernekler için dernek tüzüğünün sureti

d-Kamu tüzel kişileri söz konusu ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

e-Belediyemize borcu olmadığını gösterir Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı Borcu Yoktur Yazısı

f-Geçici Teminatı yatırdığına dair dekontun aslı

g-Şartname Bedelini yatırdığına dair dekontun aslı

h-Her bir sayfası imzalanmış şartname(Şartname Belediyemizden temin edilecektir).

C-Ortak Girişim olması halinde

a-Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

b-Ortak girişimi oluşturan gerçek- tüzel kişilerin her birinin ilgili fırkalarındaki esaslarına göre temin edecekleri belge.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

a-İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.

b-2886 Sayılı D.İ.K. ve 4734 sayılı K.İ.K göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

Bu ihalede oluşacak kira bedeli aylık taksitler halinde ödenecektir. İhalenin yapılamaması halinde ikinci ihale 17/06/2026 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tüm katılımcılara İlan Olunur. 21/05/2026

