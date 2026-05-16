T.C. GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/182 Esas

Davacı Gülşehir İlçesi Ovaören Köyü Nüfusuna kayıtlı Mahmut ve Şahizar oğlu 1956 doğumlu Şeref KÖYLÜ tarafından, Sefer ve Hazime oğlu 1964 doğumlu İlhan GÜLER ile Sefer ve Hazime'den olma 1967 doğumlu Nejla ÖZCAN aleyhine 22/09/2023 havale tarihli dilekçe ile Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası açılmış olup,

Davalılar İlhan GÜLER ve Nejla ÖZCAN'ın halen Hollanda Ülkesinde ikamet ettiği bildirilmiş, adı geçen'in bildirilen ve tespit edilen adreslerine çıkartılan tebligatlar davalılara tebliğ edilemediği gibi yapılan araştırmalarda adreslerinin tespitide mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle,

Davalılar İlhan GÜLER ve Nejla ÖZCAN'ın, işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, HMK'nın 317/2 ve 318. maddeleri gereği usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçeniz ile davacı için posta giderini, tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunmanız, açılan davanın duruşması 17/06/2026 günü saat 10.00'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebligatı yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

