T.C. GÜLŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2026/79

KARAR NO : 2026/98

SANIK :ISLOMJON SOIPOV, Rustam ve Şohısda oğlu, 26/02/1997 TASHKENT doğumlu. TC Kimlik No:99......100

SANIK :FERUZABONU AKBAROVA, Abdupatto ve Zemire oğlu, 02/08/1990 ÖZBEKİSTAN doğumlu.

SUÇ :Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 23/10/2025

SUÇ YERİ : KAYSERİ/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 09/04/2026

KARAR NİTELİĞİ : Yetkisizlik

KANUN MADDESİ : 5607 Sayılı Kanunun 3/1-1.cümle, 3/23-1.cümle, 4/2, 13/1, 16 ile 5237 Sayılı TCK'nın, 53/1, 54/4 ve 63 maddeleri

Yukarıda kimliği yazılı sanıklar Islomjon SOIPOV ve Feruzabonu AKBAROVA'ya yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerinin tespit edilemediği ve tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin de bulunmadığı, tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden mahkememizce verilen karar tebliğ edilememiş olup, adreslerinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7188 sayılı yasanın 25. Maddesi ile değişik 5271 sayılı yasanın 252/1 maddesi uyarınca 251.madde uyarınca yukarıdaki şekilde verilen hükme karşı iki hafta içinde itiraz edebileceği, süresi içinde itiraz edilmeyen hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02484020