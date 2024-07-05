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Resmi İlanlar T.C GÜLNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C GÜLNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-05 00:00:00 -

T.C GÜLNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/942

     Mahkemenizce davalı Nursel Levent'in adresinin Lefkoşa/KKTC olduğu dava dilekçesi ve tensip zaptını tebliğ edilmediği, adres araştırmasından bir netice alınmadığından tebligat yapılamış dava dilekçesi ve duruşma gününe ilanen tebliğine karar verilmiştir.

     HMK'nun122. Maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı yetkili temsilci veya vekil ile cevap verebileceğiniz, HMK'nun 127.maddesi gereğince cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfından mahkemeye başvurup bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre isteyebileceğiniz,"Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dosyanın duruşma tarihi olan 16/10/2024 günü saat: 10:35'da yapılacak duruşmaya bizzat gelmeniz veya vekil göndermeniz, delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılarak, mevcut delillere göre karar verileceği hususları, ilanen tebliğine, (ilanen tebliğin ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR. 20/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02055257