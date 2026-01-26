T.C. GÖYNÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No :2023/50 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Mahkememizce Düzce ili, Yığılca ilçesi, Tıraşlar Mahallesi 27 Cilt, 16 Aile Sıra No, 25 Sırada Nüfusa Kayıtlı, 05/02/1981 doğumlu, Haydar ve Mihriban kızı, 13059102922 T.C. Kimlik Numaralı Özcan KİREN'in dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersiz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ilanen tebliğine karar verilmiştir.

31/12/2024 tarihli bilirkişi raporunda: "Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Toplam Bedeli “Taşınmazın Çıplak Arazi Bedeli taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların toplam bedeli 221.463,34 TL olarak hesaplanmıştır. Arazi (tarla) olarak değerlendirilen Bolu İli Göynük İlçesi Gerişler Köyü sınırları içerisinde bulunan yukarıdaki parsel numaralı taşınmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 03/11/2017 tarihli Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Uygulama Talimatı kapsamında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapan 6537 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 31/12/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş ve bahse konu talimatın 1., 2., 3. Ve 4. Bölüm hükümlerine göre Bolu İli Göynük İlçesi için belirtilen büyüklüklere göre, taşınmazın hâlihazır durumu pay, paydaş sayısı ve hisse oranları dikkate alındığında, ivazlı ve ivazsız taksimi mümkün olmadığı, ortaklığın topluluk içinde yapılacak satışla giderilebileceği kanaatine varılmıştır. " şeklinde belirtilmiş olup bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunabileceğiniz hususu, beyanda bulunamamanız halinde ve aleyhe olan hususları kabul etmiş sayılacağınız hususu bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ÖZCAN KİREN - 13059102922 - , Haydar ve Mihriban oğlu, 05/02/1981 doğumlu, Düzce ili, Yığılca ilçesi, Tıraşlar mah/köy, 27 Cilt, 16 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, Serdarlar Tekstil İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Caddesi No:24/6Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur.

