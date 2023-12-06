T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-DSİ Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. -Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin DSİ Genel Müdürlüğü olduğu,-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,



-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, -Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 19/12/2023 günü saat 13:20'den itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120

Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m2 Maliki 1 2023/226 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 8 16,29 m² mülkiyet,

223,64 m²irtifak İsmail Deniz 2 2023/227 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 2 1.298,66 m²irtifak Bayram Bilir 3 2023/228 Bolu Göynük Ekinciler Bektaşlar 148 5 17,87 m² mülkiyet Mehmet Açıkgöz 4 2023/229 Bolu Göynük Ekinciler Kumluk 233 4 125,50 m²irtifak Özgür Yılmaz Arlat 5 2023/230 Bolu Göynük Ekinciler Sarı Hasan Geçi 231 4 67,43 m²irtifak Gökhan Alcan 6 2023/231 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 1 414,41 m²irtifak Gülsen Taşkın 7 2023/232 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 14 81,26 m²irtifak Hatice İncekaş 8 2023/233 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 240 2 16,68 m² mülkiyet,

175,76 m²irtifak Gönül Ünal 9 2023/234 Bolu Göynük Ekinciler Kadı Sokağı 235 5 86,54 m²irtifak Ömür Özbostan 10 2023/235 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 10 163,21 m²irtifak Celal Bayar 11 2023/235 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 11 167,41 m²irtifak Celal Bayar 12 2023/236 Bolu Göynük Ekinciler Yive 147 10 146,37 m²irtifak Mehmet Bilin 13 2023/236 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 8 143,26 m²irtifak Mehmet Bilin 14 2023/237 Bolu Göynük Ekinciler Sarın Hasan Geçi 231 3 15,39 m²mülkiyet

36,89 m²irtifak Sevdiye Kara 15 2023/238 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 189 8 10,19 m²mülkiyet

876,38 m²irtifak İbrahim Bilir 16 2023/238 Bolu Göynük Ekinciler Saraçlar 191 6 151,93 m²irtifak İbrahim Bilir 17 2023/239 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 7 12,23 m²mülkiyet

478,67m²irtifak Ramazan Tosun 18 2023/240 Bolu Göynük Ekinciler - 233 3 12,25 m²mülkiyet

298,12m²irtifak Mehmet Dönmez 19 2023/241 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 189 9 90,79 m²irtifak Serpil Turan 20 2023/242 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 2 17,10 m²mülkiyet

560,43m²irtifak Yılmaz Dursun 21 2023/242 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 1 109,53 m²irtifak Yılmaz Dursun 22 2023/242 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 13 18,22 m² mülkiyet

114,22 m²irtifak Yılmaz Dursun 23 2023/243 Bolu Göynük Ekinciler Koca Tarla 215 1 457,40 m²irtifak İbrahim Çakır 24 2023/244 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 238 1 247,73 m²irtifak Zeynep Kazan 25 2023/245 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 8 298,20 m²irtifak Hatice Aydınalp 26 2023/246 Bolu Göynük Ekinciler Köle Damı 205 2 14,87 m²mülkiyet

508,50m²irtifak Ayşegül Baştürk

Elif Nur Yaman

Emine Dönmez

Hüseyin Yaman

Nazan Yaman

Saime Yaman

Yaşar Yaman

27 2023/247 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 7 12,23 m²mülkiyet

757,74m²irtifak Bayram Akyıldız

Dilek Yılmaz

Fatma Akyıldız

Hakan Akyıldız

Haluk Akyıldız

İsa Akyıldız 28 2023/248 Bolu Göynük Ekinciler Koca Tarla 206 5 12,26 m²mülkiyet

1049,87m²irtifak İbrahim Çetin 29 2023/249 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 7 12,26 m²mülkiyet

170,19m²irtifak Emin Erol

Fatma Erol

Kamil Erol

Rabia Alkan

Şenol Erol 30 2023/249 Bolu Göynük Ekinciler Köle Damı 207 2 17,49 m²mülkiyet

720,76m²irtifak Emin Erol

Fatma Erol

Kamil Erol

Rabia Alkan

Şenol Erol 31 2023/250 Bolu Göynük Ekinciler Mezarlık Altı 134 24 12,24 m²mülkiyet

200,90m²irtifak Birsen Üçgün

Emine Turan

Emrullah Turan 32 2023/250 Bolu Göynük Ekinciler Koca Tarla 216 4 443,77 m²irtifak Birsen Üçgün

Emine Turan

Emrullah Turan 33 2023/251 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 9 12,24 m² mülkiyet

789,44 m²irtifak Ahmet Özuzun

Ayşe Küçükçınar

Emine Barış

Halim Bilgi

Mehmet Sertoğlu 34 2023/252 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 14 12,24 m² mülkiyet

560,76m²irtifak Adem Arma

Hüseyin Arma

Mehmet Arma 35 2023/253 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 189 1 13,89 m² mülkiyet

712,25m²irtifak Mehmet Selahattin Ensari 36 2023/254 Bolu Göynük Ekinciler Sarı Hasan Geçi 231 2 290,26 m²irtifak Mürsel Sağlamöz 37 2023/255 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 14 20,99 m² mülkiyet

822,94m²irtifak Hüseyin Turan 38 2023/256 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 1 190,47 m²irtifak Cihan Durak

Mehmet Açıkgöz

Nigar İskender

Semi Durak

Tasvir Durak 39 2023/257 Bolu Göynük Ekinciler Kertil 103 1 180,13 m²irtifak Mustafa Duman 40 2023/258 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 2 338,49 m²irtifak Muharrem Bozal 41 2023/259 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 148 3 10,06 m² mülkiyet

24,50 m²irtifak İbrahim Süleymanoğlu 42 2023/260 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 7 618,33 m²irtifak Gündüz Tavukçuluk Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi 43 2023/260 Bolu Göynük Ekinciler Yive 147 6 9,65 m² mülkiyet

60,67 m²irtifak Gündüz Tavukçuluk Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi

44 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 3 651,35 m²irtifak Arife Dursavaş

Bahriye Angıl

Muhsin Angıl

Musa Angıl 45 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 137 1 531,31 m²irtifak Arife Dursavaş

Bahriye Angıl

Muhsin Angıl

Musa Angıl 46 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 136 1 200,25 m²irtifak Arife Dursavaş

Bahriye Angıl

Muhsin Angıl

Musa Angıl 47 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 5 145,76 m²irtifak Arife Dursavaş

Bahriye Angıl

Muhsin Angıl

Musa Angıl 48 2023/262 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 139 4 17,70 m² mülkiyet

366,48 m²irtifak Kadriye Aksu

Necip Aksu

Necmiye Bayram 49 2023/263 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 8 14,01 m² mülkiyet

311,88 m²irtifak Rasim Bayındır 50 2023/264 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 16 1,78 m²irtifak Sakine Işık 51 2023/265 Bolu Göynük Ekinciler Mezarlık Altı 134 27 141,32 m²irtifak Sultan Ayçiçek 52 2023/266 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 22 273,31 m²irtifak Şakir Karabıyık 53 2023/267 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 17 16,17 m² mülkiyet

186,20 m²irtifak Tahir Çelik 54 2023/267 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 139 1 6,68 m² mülkiyet

101,48 m²irtifak Tahir Çelik 55 2023/267 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 18 269,70 m²irtifak Tahir Çelik 56 2023/268 Bolu Göynük Ekinciler Su Kavşağı 142 19 181,08 m²irtifak Özcan Yetgin 57 2023/269 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 11 103,47 m²irtifak Sadi Işık 58 2023/269 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 5 23,40 m²irtifak Sadi Işık 59 2023/269 Bolu Göynük Ekinciler Sarı Hasan Geçi 230 2 90,13 m²irtifak Sadi Işık 60 2023/270 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 11 83,57 m²irtifak Hatice Dincer

61 2023/271 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 10 11,72 m² mülkiyet

566,14 m²irtifak Naci Çetin

Naciye Ünlüuysal 62 2023/271 Bolu Göynük Ekinciler Köle Damı 205 1 23,15 m² mülkiyet

161,45 m²irtifak Naci Çetin

Naciye Ünlüuysal 63 2023/272 Bolu Göynük Ekinciler Çakıl Bostan 240 1 425,65 m²irtifak Arif Yılmaz

Aynur Özsöz 64 2023/272 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 33 302,04 m²irtifak Arif Yılmaz

Aynur Özsöz 65 2023/273 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 7 12,24 m² mülkiyet

679,83 m²irtifak Halit Düzgün 66 2023/274 Bolu Göynük Ekinciler Solaklar 186 2 17,51 m² mülkiyet

164,79 m²irtifak Hasan Bilin 67 2023/274 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 6 260,76 m²irtifak Hasan Bilin 68 2023/275 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 12 599,81m²irtifak İbrahim Gündüz 69 2023/276 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 3 69,68m²irtifak Muharrem Çetin 70 2023/276 Bolu Göynük Ekinciler Kadı Sokağı 235 3 315,84m²irtifak Muharrem Çetin 71 2023/277 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 14 152,88 m²irtifak Mukaddes Deger 72 2023/277 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 20 95,28 m²irtifak Mukaddes Deger 73 2023/277 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 8 40,20 m²irtifak Mukaddes Deger 74 2023/278 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 4 103,93 m²irtifak Naim Bozkül

75 2023/278 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 3 770,77 m²irtifak Naim Bozkül 76 2023/279 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 2 120,30 m²irtifak Naci Çetin 77 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 12 176,06m²irtifak Mehmet Işık 78 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 137 2 32,77 m² mülkiyet

109,97 m²irtifak Mehmet Işık 79 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 136 3 11,66 m² mülkiyet

243,35 m²irtifak Mehmet Işık 80 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 136 2 99,44 m²irtifak Mehmet Işık 81 2023/281 Bolu Göynük Ekinciler Su Kavşağı 142 21 78,29 m²irtifak Hürmüs Güler 82 2023/282 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 4 124,79 m²irtifak Hüseyin Angıl 83 2023/283 Bolu Göynük Ekinciler Su Kavşağı 142 18 307,07 m²irtifak Mehmet Ünlüuysal

84 2023/284 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 17 224,57 m²irtifak İlhan Mert 85 2023/285 Bolu Göynük Ekinciler Köyiçi 148 32 17,85 m² mülkiyet

654,65 m²irtifak İsmail Dincer 86 2023/286 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 9 178,00 m²irtifak Arife Bozyurt

Hasan Bilin

İsmail Bilin 87 2023/287 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 21 65,01 m²irtifak Ahmet Fidan 88 2023/288 Bolu Göynük Ekinciler Kertil 103 2 117,51 m²irtifak Emine Duman 89 2023/289 Bolu Göynük Ekinciler Mezarlık Altı 134 26 103,90 m²irtifak Fikret Atalay 90 2023/290 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 27 20,99 m² mülkiyet

768,00 m²irtifak Enver Ünlüuysal

90 2023/291 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 22 234,54 m²irtifak Emine Duman 91 2023/291 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 147 8 299,93 m²irtifak Fikret Atalay 92 2023/291 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 23 193,00 m²irtifak Enver Ünlüuysal

93 2023/294 Bolu Göynük Karacalar Değirmen Yanı 166 38 26,24 m² mülkiyet

3460,31 m²irtifak Davut Işık

Gülcan Işık

Hakan Işık

Handan Işık 94 2023/295 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 16 4,22 m² mülkiyet

337,49 m²irtifak Ayhan Demir

Gülben Demir

Özgül Betül Demir

Saim Demir 95 2023/296 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 95 46,51 m²irtifak Hüseyin Arış 96 2023/297 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 1 267,26m²irtifak Adem Şahin 97 2023/298 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 21 17,04 m² mülkiyet

118,48 m²irtifak Nigar Kayahan

Nurgül Işık

Zennur Bilgi 98 2023/298 Bolu Göynük Karacalar - 160 4 80,24 m²irtifak Nigar Kayahan

Nurgül Işık

Zennur Bilgi 99 2023/298 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 9 104,73 m²irtifak Nigar Kayahan

Nurgül Işık

Zennur Bilgi 100 2023/299 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 42 12,26 m² mülkiyet

219,26 m²irtifak Semih Tekin 101 2023/300 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 2 409,12 m²irtifak Ayşe Kurt

Fatma Akgün

Hatice Avcıoğlu

Münevver İşler

Recep İşler 102 2023/301 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 36 301,73m²irtifak Mehmet Balcı

Emine Cihan

İlhan Anılır

İsmail Anılır

Mahmure Armağan

Mehmet Anılır

Müyesser Karapekmez

Sabahattin Anılır 103 2023/302 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 12 235,69 m²irtifak Ayşe Akyıldız

Bayram Akyıldız

Dilek Yılmaz

Ebru Kahrıman

Fatma Akyıldız

Hakan Akyıldız

Haluk Akyıldız

Hayriye Çelik

Hüseyin Akyıldız

İsa Akyıldız 104 2023/303 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 181 14 224,26 m²irtifak Erol Sağlamöz 105 2023/304 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 87 290,90 m²irtifak Fatih Cihan

106 2023/305 Bolu Göynük Karacalar Ören 180 21 463,37 m²irtifak İsmail Çetin 107 2023/305 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 10 368,13 m²irtifak İsmail Çetin 108 2023/306 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 97 514,47 m²irtifak Mehmet Balcı

109 2023/307 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 11 328,41 m²irtifak Fatma Gürbüz 110 2023/308 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 12 97,40 m²irtifak Ayşe Dönmez

Bahattin Dönmez

İsmail Dönmez

Muharrem Dönmez

Safiye Ateş 111 2023/309 Bolu Göynük Karacalar - 179 3 6,83 m²irtifak Emine Barış

Halim Bilgi 112 2023/309 Bolu Göynük Karacalar Ören 180 8 720,69 m²irtifak Emine Barış

Halim Bilgi

113 2023/310 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 91 11,89 m² mülkiyet

166,79 m²irtifak Hesna Kuş 114 2023/310 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 98 7,41 m² mülkiyet

383,24 m²irtifak Hesna Kuş 115 2023/310 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 179 32 76,64 m²irtifak Hesna Kuş

116 2023/311 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 63 31,06 m² mülkiyet

13,33 m²irtifak Müyesser Sarıbaş 117 2023/312 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 28 12,26 m² mülkiyet

749,87 m²irtifak Saim Demir 118 2023/312 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 17 156,79m²irtifak Saim Demir 119 2023/313 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 15 9,78 m² mülkiyet

58,92 m²irtifak Emine Tekin 120 2023/314 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 15 224,46 m²irtifak Osman Turan 121 2023/315 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 8 873,5 m²irtifak Murat Geredeli 122 2023/316 Bolu Göynük Karacalar Karaağaç 184 8 116,92 m²irtifak Emine Barış

#ilangovtr

Basın No: ILN01944620