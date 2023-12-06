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Resmi İlanlar T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-06 00:02:00 -

T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-DSİ Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. -Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin DSİ Genel Müdürlüğü olduğu,-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, -Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 19/12/2023 günü saat 13:20'den itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120

Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m2 Maliki
1 2023/226 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 8 16,29 m² mülkiyet,
223,64 m²irtifak		 İsmail Deniz
2 2023/227 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 2 1.298,66 m²irtifak Bayram Bilir
3 2023/228 Bolu Göynük Ekinciler Bektaşlar 148 5 17,87 m² mülkiyet Mehmet Açıkgöz
4 2023/229 Bolu Göynük Ekinciler Kumluk 233 4 125,50 m²irtifak Özgür Yılmaz Arlat
5 2023/230 Bolu Göynük Ekinciler Sarı Hasan Geçi 231 4 67,43 m²irtifak Gökhan Alcan
6 2023/231 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 1 414,41 m²irtifak Gülsen Taşkın
7 2023/232 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 14 81,26 m²irtifak Hatice İncekaş
8 2023/233 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 240 2 16,68 m² mülkiyet,
175,76 m²irtifak		 Gönül Ünal
9 2023/234 Bolu Göynük Ekinciler Kadı Sokağı 235 5 86,54 m²irtifak Ömür Özbostan
10 2023/235 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 10 163,21 m²irtifak Celal Bayar
11 2023/235 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 11 167,41 m²irtifak Celal Bayar
12 2023/236 Bolu Göynük Ekinciler Yive 147 10 146,37 m²irtifak Mehmet Bilin
13 2023/236 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 8 143,26 m²irtifak Mehmet Bilin
14 2023/237 Bolu Göynük Ekinciler Sarın Hasan Geçi 231 3 15,39 m²mülkiyet
36,89 m²irtifak		 Sevdiye Kara
15 2023/238 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 189 8 10,19 m²mülkiyet
876,38 m²irtifak		 İbrahim Bilir
16 2023/238 Bolu Göynük Ekinciler Saraçlar 191 6 151,93 m²irtifak İbrahim Bilir
17 2023/239 Bolu Göynük Ekinciler Kayalıyol Altı 191 7 12,23 m²mülkiyet
478,67m²irtifak		 Ramazan Tosun
18 2023/240 Bolu Göynük Ekinciler - 233 3 12,25 m²mülkiyet
298,12m²irtifak		 Mehmet Dönmez
19 2023/241 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 189 9 90,79 m²irtifak Serpil Turan
20 2023/242 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 2 17,10 m²mülkiyet
560,43m²irtifak		 Yılmaz Dursun
21 2023/242 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 1 109,53 m²irtifak Yılmaz Dursun
22 2023/242 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 13 18,22 m² mülkiyet
114,22 m²irtifak		 Yılmaz Dursun
23 2023/243 Bolu Göynük Ekinciler Koca Tarla 215 1 457,40 m²irtifak İbrahim Çakır
24 2023/244 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 238 1 247,73 m²irtifak Zeynep Kazan
25 2023/245 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 8 298,20 m²irtifak Hatice Aydınalp
26 2023/246 Bolu Göynük Ekinciler Köle Damı 205 2 14,87 m²mülkiyet
508,50m²irtifak		 Ayşegül Baştürk
Elif Nur Yaman
Emine Dönmez
Hüseyin Yaman
Nazan Yaman
Saime Yaman
Yaşar Yaman
27 2023/247 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 7 12,23 m²mülkiyet
757,74m²irtifak		 Bayram Akyıldız
Dilek Yılmaz
Fatma Akyıldız
Hakan Akyıldız
Haluk Akyıldız
İsa Akyıldız
28 2023/248 Bolu Göynük Ekinciler Koca Tarla 206 5 12,26 m²mülkiyet
1049,87m²irtifak		 İbrahim Çetin
29 2023/249 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 7 12,26 m²mülkiyet
170,19m²irtifak		 Emin Erol
Fatma Erol
Kamil Erol
Rabia Alkan
Şenol Erol
30 2023/249 Bolu Göynük Ekinciler Köle Damı 207 2 17,49 m²mülkiyet
720,76m²irtifak		 Emin Erol
Fatma Erol
Kamil Erol
Rabia Alkan
Şenol Erol
31 2023/250 Bolu Göynük Ekinciler Mezarlık Altı 134 24 12,24 m²mülkiyet
200,90m²irtifak		 Birsen Üçgün
Emine Turan
Emrullah Turan
32 2023/250 Bolu Göynük Ekinciler Koca Tarla 216 4 443,77 m²irtifak Birsen Üçgün
Emine Turan
Emrullah Turan
33 2023/251 Bolu Göynük Ekinciler Harman Yeri 234 9 12,24 m² mülkiyet
789,44 m²irtifak		 Ahmet Özuzun
Ayşe Küçükçınar
Emine Barış
Halim Bilgi
Mehmet Sertoğlu
34 2023/252 Bolu Göynük Ekinciler Harman Deresi 221 14 12,24 m² mülkiyet
560,76m²irtifak		 Adem Arma
Hüseyin Arma
Mehmet Arma
35 2023/253 Bolu Göynük Ekinciler İmam Dutluğu 189 1 13,89 m² mülkiyet
712,25m²irtifak		 Mehmet Selahattin Ensari
36 2023/254 Bolu Göynük Ekinciler Sarı Hasan Geçi 231 2 290,26 m²irtifak Mürsel Sağlamöz
37 2023/255 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 14 20,99 m² mülkiyet
822,94m²irtifak		 Hüseyin Turan
38 2023/256 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 1 190,47 m²irtifak Cihan Durak
Mehmet Açıkgöz
Nigar İskender
Semi Durak
Tasvir Durak
39 2023/257 Bolu Göynük Ekinciler Kertil 103 1 180,13 m²irtifak Mustafa Duman
40 2023/258 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 2 338,49 m²irtifak Muharrem Bozal
41 2023/259 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 148 3 10,06 m² mülkiyet
24,50 m²irtifak		 İbrahim Süleymanoğlu
42 2023/260 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 7 618,33 m²irtifak Gündüz Tavukçuluk Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
43 2023/260 Bolu Göynük Ekinciler Yive 147 6 9,65 m² mülkiyet
60,67 m²irtifak		 Gündüz Tavukçuluk Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
44 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 3 651,35 m²irtifak Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
45 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 137 1 531,31 m²irtifak Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
46 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 136 1 200,25 m²irtifak Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
47 2023/261 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 5 145,76 m²irtifak Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
48 2023/262 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 139 4 17,70 m² mülkiyet
366,48 m²irtifak		 Kadriye Aksu
Necip Aksu
Necmiye Bayram
49 2023/263 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 8 14,01 m² mülkiyet
311,88 m²irtifak		 Rasim Bayındır
50 2023/264 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 16 1,78 m²irtifak Sakine Işık
51 2023/265 Bolu Göynük Ekinciler Mezarlık Altı 134 27 141,32 m²irtifak Sultan Ayçiçek
52 2023/266 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 22 273,31 m²irtifak Şakir Karabıyık
53 2023/267 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 17 16,17 m² mülkiyet
186,20 m²irtifak		 Tahir Çelik
54 2023/267 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 139 1 6,68 m² mülkiyet
101,48 m²irtifak		 Tahir Çelik
55 2023/267 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 18 269,70 m²irtifak Tahir Çelik
56 2023/268 Bolu Göynük Ekinciler Su Kavşağı 142 19 181,08 m²irtifak Özcan Yetgin
57 2023/269 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 11 103,47 m²irtifak Sadi Işık
58 2023/269 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 5 23,40 m²irtifak Sadi Işık
59 2023/269 Bolu Göynük Ekinciler Sarı Hasan Geçi 230 2 90,13 m²irtifak Sadi Işık
60 2023/270 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 11 83,57 m²irtifak Hatice Dincer
61 2023/271 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 10 11,72 m² mülkiyet
566,14 m²irtifak		 Naci Çetin
Naciye Ünlüuysal
62 2023/271 Bolu Göynük Ekinciler Köle Damı 205 1 23,15 m² mülkiyet
161,45 m²irtifak		 Naci Çetin
Naciye Ünlüuysal
63 2023/272 Bolu Göynük Ekinciler Çakıl Bostan 240 1 425,65 m²irtifak Arif Yılmaz
Aynur Özsöz
64 2023/272 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 33 302,04 m²irtifak Arif Yılmaz
Aynur Özsöz
65 2023/273 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 7 12,24 m² mülkiyet
679,83 m²irtifak		 Halit Düzgün
66 2023/274 Bolu Göynük Ekinciler Solaklar 186 2 17,51 m² mülkiyet
164,79 m²irtifak		 Hasan Bilin
67 2023/274 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 6 260,76 m²irtifak Hasan Bilin
68 2023/275 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 12 599,81m²irtifak İbrahim Gündüz
69 2023/276 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 3 69,68m²irtifak Muharrem Çetin
70 2023/276 Bolu Göynük Ekinciler Kadı Sokağı 235 3 315,84m²irtifak Muharrem Çetin
71 2023/277 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 14 152,88 m²irtifak Mukaddes Deger
72 2023/277 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 20 95,28 m²irtifak Mukaddes Deger
73 2023/277 Bolu Göynük Ekinciler Hayranlar 143 8 40,20 m²irtifak Mukaddes Deger
74 2023/278 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 140 4 103,93 m²irtifak Naim Bozkül
75 2023/278 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 3 770,77 m²irtifak Naim Bozkül
76 2023/279 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 2 120,30 m²irtifak Naci Çetin
77 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Acımık Kırı 142 12 176,06m²irtifak Mehmet Işık
78 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 137 2 32,77 m² mülkiyet
109,97 m²irtifak		 Mehmet Işık
79 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 136 3 11,66 m² mülkiyet
243,35 m²irtifak		 Mehmet Işık
80 2023/280 Bolu Göynük Ekinciler Hasveller 136 2 99,44 m²irtifak Mehmet Işık
81 2023/281 Bolu Göynük Ekinciler Su Kavşağı 142 21 78,29 m²irtifak Hürmüs Güler
82 2023/282 Bolu Göynük Ekinciler Cami Yeri 142 4 124,79 m²irtifak Hüseyin Angıl
83 2023/283 Bolu Göynük Ekinciler Su Kavşağı 142 18 307,07 m²irtifak Mehmet Ünlüuysal
84 2023/284 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 17 224,57 m²irtifak İlhan Mert
85 2023/285 Bolu Göynük Ekinciler Köyiçi 148 32 17,85 m² mülkiyet
654,65 m²irtifak		 İsmail Dincer
86 2023/286 Bolu Göynük Ekinciler Yivce 147 9 178,00 m²irtifak Arife Bozyurt
Hasan Bilin
İsmail Bilin
87 2023/287 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 134 21 65,01 m²irtifak Ahmet Fidan
88 2023/288 Bolu Göynük Ekinciler Kertil 103 2 117,51 m²irtifak Emine Duman
89 2023/289 Bolu Göynük Ekinciler Mezarlık Altı 134 26 103,90 m²irtifak Fikret Atalay
90 2023/290 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 27 20,99 m² mülkiyet
768,00 m²irtifak		 Enver Ünlüuysal
90 2023/291 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 22 234,54 m²irtifak Emine Duman
91 2023/291 Bolu Göynük Ekinciler Tabakhane 147 8 299,93 m²irtifak Fikret Atalay
92 2023/291 Bolu Göynük Ekinciler Kocaçam Altı 148 23 193,00 m²irtifak Enver Ünlüuysal
93 2023/294 Bolu Göynük Karacalar Değirmen Yanı 166 38 26,24 m² mülkiyet
3460,31 m²irtifak		 Davut Işık
Gülcan Işık
Hakan Işık
Handan Işık
94 2023/295 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 16 4,22 m² mülkiyet
337,49 m²irtifak		 Ayhan Demir
Gülben Demir
Özgül Betül Demir
Saim Demir
95 2023/296 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 95 46,51 m²irtifak Hüseyin Arış
96 2023/297 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 1 267,26m²irtifak Adem Şahin
97 2023/298 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 21 17,04 m² mülkiyet
118,48 m²irtifak		 Nigar Kayahan
Nurgül Işık
Zennur Bilgi
98 2023/298 Bolu Göynük Karacalar - 160 4 80,24 m²irtifak Nigar Kayahan
Nurgül Işık
Zennur Bilgi
99 2023/298 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 9 104,73 m²irtifak Nigar Kayahan
Nurgül Işık
Zennur Bilgi
100 2023/299 Bolu Göynük Karacalar Makıf 166 42 12,26 m² mülkiyet
219,26 m²irtifak		 Semih Tekin
101 2023/300 Bolu Göynük Karacalar Akçaarmut 160 2 409,12 m²irtifak Ayşe Kurt
Fatma Akgün
Hatice Avcıoğlu
Münevver İşler
Recep İşler
102 2023/301 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 36 301,73m²irtifak Mehmet Balcı
Emine Cihan
İlhan Anılır
İsmail Anılır
Mahmure Armağan
Mehmet Anılır
Müyesser Karapekmez
Sabahattin Anılır
103 2023/302 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 12 235,69 m²irtifak Ayşe Akyıldız
Bayram Akyıldız
Dilek Yılmaz
Ebru Kahrıman
Fatma Akyıldız
Hakan Akyıldız
Haluk Akyıldız
Hayriye Çelik
Hüseyin Akyıldız
İsa Akyıldız
104 2023/303 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 181 14 224,26 m²irtifak Erol Sağlamöz
105 2023/304 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 87 290,90 m²irtifak Fatih Cihan
106 2023/305 Bolu Göynük Karacalar Ören 180 21 463,37 m²irtifak İsmail Çetin
107 2023/305 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 10 368,13 m²irtifak İsmail Çetin
108 2023/306 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 97 514,47 m²irtifak Mehmet Balcı
109 2023/307 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 11 328,41 m²irtifak Fatma Gürbüz
110 2023/308 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 178 12 97,40 m²irtifak Ayşe Dönmez
Bahattin Dönmez
İsmail Dönmez
Muharrem Dönmez
Safiye Ateş
111 2023/309 Bolu Göynük Karacalar - 179 3 6,83 m²irtifak Emine Barış
Halim Bilgi
112 2023/309 Bolu Göynük Karacalar Ören 180 8 720,69 m²irtifak Emine Barış
Halim Bilgi
113 2023/310 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 91 11,89 m² mülkiyet
166,79 m²irtifak		 Hesna Kuş
114 2023/310 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 98 7,41 m² mülkiyet
383,24 m²irtifak		 Hesna Kuş
115 2023/310 Bolu Göynük Karacalar Büyükbahçe 179 32 76,64 m²irtifak Hesna Kuş
116 2023/311 Bolu Göynük Karacalar Elma Tarlası 166 63 31,06 m² mülkiyet
13,33 m²irtifak		 Müyesser Sarıbaş
117 2023/312 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 28 12,26 m² mülkiyet
749,87 m²irtifak		 Saim Demir
118 2023/312 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 17 156,79m²irtifak Saim Demir
119 2023/313 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 15 9,78 m² mülkiyet
58,92 m²irtifak		 Emine Tekin
120 2023/314 Bolu Göynük Karacalar Ören 181 15 224,46 m²irtifak Osman Turan
121 2023/315 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 166 8 873,5 m²irtifak Murat Geredeli
122 2023/316 Bolu Göynük Karacalar Karaağaç 184 8 116,92 m²irtifak Emine Barış

#ilangovtr

Basın No: ILN01944620