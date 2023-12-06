T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
-Açılacak olan davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, -Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 19/12/2023 günü saat 13:20'den itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120
|Sıra
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Mah. / Köyü
|Mevkii
|Ada
|Parsel
|Yüz Ölçümü m2
|Maliki
|1
|2023/226
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|134
|8
|16,29 m² mülkiyet,
223,64 m²irtifak
|İsmail Deniz
|2
|2023/227
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kayalıyol Altı
|191
|2
|1.298,66 m²irtifak
|Bayram Bilir
|3
|2023/228
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Bektaşlar
|148
|5
|17,87 m² mülkiyet
|Mehmet Açıkgöz
|4
|2023/229
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kumluk
|233
|4
|125,50 m²irtifak
|Özgür Yılmaz Arlat
|5
|2023/230
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Sarı Hasan Geçi
|231
|4
|67,43 m²irtifak
|Gökhan Alcan
|6
|2023/231
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kayalıyol Altı
|191
|1
|414,41 m²irtifak
|Gülsen Taşkın
|7
|2023/232
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Yeri
|234
|14
|81,26 m²irtifak
|Hatice İncekaş
|8
|2023/233
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|İmam Dutluğu
|240
|2
|16,68 m² mülkiyet,
175,76 m²irtifak
|Gönül Ünal
|9
|2023/234
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kadı Sokağı
|235
|5
|86,54 m²irtifak
|Ömür Özbostan
|10
|2023/235
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Yeri
|234
|10
|163,21 m²irtifak
|Celal Bayar
|11
|2023/235
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Yeri
|234
|11
|167,41 m²irtifak
|Celal Bayar
|12
|2023/236
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yive
|147
|10
|146,37 m²irtifak
|Mehmet Bilin
|13
|2023/236
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kayalıyol Altı
|191
|8
|143,26 m²irtifak
|Mehmet Bilin
|14
|2023/237
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Sarın Hasan Geçi
|231
|3
|15,39 m²mülkiyet
36,89 m²irtifak
|Sevdiye Kara
|15
|2023/238
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|İmam Dutluğu
|189
|8
|10,19 m²mülkiyet
876,38 m²irtifak
|İbrahim Bilir
|16
|2023/238
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Saraçlar
|191
|6
|151,93 m²irtifak
|İbrahim Bilir
|17
|2023/239
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kayalıyol Altı
|191
|7
|12,23 m²mülkiyet
478,67m²irtifak
|Ramazan Tosun
|18
|2023/240
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|-
|233
|3
|12,25 m²mülkiyet
298,12m²irtifak
|Mehmet Dönmez
|19
|2023/241
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|İmam Dutluğu
|189
|9
|90,79 m²irtifak
|Serpil Turan
|20
|2023/242
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|140
|2
|17,10 m²mülkiyet
560,43m²irtifak
|Yılmaz Dursun
|21
|2023/242
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|140
|1
|109,53 m²irtifak
|Yılmaz Dursun
|22
|2023/242
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Deresi
|221
|13
|18,22 m² mülkiyet
114,22 m²irtifak
|Yılmaz Dursun
|23
|2023/243
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Koca Tarla
|215
|1
|457,40 m²irtifak
|İbrahim Çakır
|24
|2023/244
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|İmam Dutluğu
|238
|1
|247,73 m²irtifak
|Zeynep Kazan
|25
|2023/245
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Deresi
|221
|8
|298,20 m²irtifak
|Hatice Aydınalp
|26
|2023/246
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Köle Damı
|205
|2
|14,87 m²mülkiyet
508,50m²irtifak
|Ayşegül Baştürk
Elif Nur Yaman
Emine Dönmez
Hüseyin Yaman
Nazan Yaman
Saime Yaman
Yaşar Yaman
|27
|2023/247
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Deresi
|221
|7
|12,23 m²mülkiyet
757,74m²irtifak
|Bayram Akyıldız
Dilek Yılmaz
Fatma Akyıldız
Hakan Akyıldız
Haluk Akyıldız
İsa Akyıldız
|28
|2023/248
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Koca Tarla
|206
|5
|12,26 m²mülkiyet
1049,87m²irtifak
|İbrahim Çetin
|29
|2023/249
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|7
|12,26 m²mülkiyet
170,19m²irtifak
|Emin Erol
Fatma Erol
Kamil Erol
Rabia Alkan
Şenol Erol
|30
|2023/249
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Köle Damı
|207
|2
|17,49 m²mülkiyet
720,76m²irtifak
|Emin Erol
Fatma Erol
Kamil Erol
Rabia Alkan
Şenol Erol
|31
|2023/250
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Mezarlık Altı
|134
|24
|12,24 m²mülkiyet
200,90m²irtifak
|Birsen Üçgün
Emine Turan
Emrullah Turan
|32
|2023/250
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Koca Tarla
|216
|4
|443,77 m²irtifak
|Birsen Üçgün
Emine Turan
Emrullah Turan
|33
|2023/251
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Yeri
|234
|9
|12,24 m² mülkiyet
789,44 m²irtifak
|Ahmet Özuzun
Ayşe Küçükçınar
Emine Barış
Halim Bilgi
Mehmet Sertoğlu
|34
|2023/252
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Harman Deresi
|221
|14
|12,24 m² mülkiyet
560,76m²irtifak
|Adem Arma
Hüseyin Arma
Mehmet Arma
|35
|2023/253
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|İmam Dutluğu
|189
|1
|13,89 m² mülkiyet
712,25m²irtifak
|Mehmet Selahattin Ensari
|36
|2023/254
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Sarı Hasan Geçi
|231
|2
|290,26 m²irtifak
|Mürsel Sağlamöz
|37
|2023/255
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hayranlar
|143
|14
|20,99 m² mülkiyet
822,94m²irtifak
|Hüseyin Turan
|38
|2023/256
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|1
|190,47 m²irtifak
|Cihan Durak
Mehmet Açıkgöz
Nigar İskender
Semi Durak
Tasvir Durak
|39
|2023/257
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kertil
|103
|1
|180,13 m²irtifak
|Mustafa Duman
|40
|2023/258
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yivce
|147
|2
|338,49 m²irtifak
|Muharrem Bozal
|41
|2023/259
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yivce
|148
|3
|10,06 m² mülkiyet
24,50 m²irtifak
|İbrahim Süleymanoğlu
|42
|2023/260
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yivce
|147
|7
|618,33 m²irtifak
|Gündüz Tavukçuluk Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
|43
|2023/260
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yive
|147
|6
|9,65 m² mülkiyet
60,67 m²irtifak
|Gündüz Tavukçuluk Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
|44
|2023/261
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|140
|3
|651,35 m²irtifak
|Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
|45
|2023/261
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|137
|1
|531,31 m²irtifak
|Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
|46
|2023/261
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|136
|1
|200,25 m²irtifak
|Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
|47
|2023/261
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|5
|145,76 m²irtifak
|Arife Dursavaş
Bahriye Angıl
Muhsin Angıl
Musa Angıl
|48
|2023/262
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|139
|4
|17,70 m² mülkiyet
366,48 m²irtifak
|Kadriye Aksu
Necip Aksu
Necmiye Bayram
|49
|2023/263
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|8
|14,01 m² mülkiyet
311,88 m²irtifak
|Rasim Bayındır
|50
|2023/264
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|134
|16
|1,78 m²irtifak
|Sakine Işık
|51
|2023/265
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Mezarlık Altı
|134
|27
|141,32 m²irtifak
|Sultan Ayçiçek
|52
|2023/266
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|134
|22
|273,31 m²irtifak
|Şakir Karabıyık
|53
|2023/267
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|134
|17
|16,17 m² mülkiyet
186,20 m²irtifak
|Tahir Çelik
|54
|2023/267
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|139
|1
|6,68 m² mülkiyet
101,48 m²irtifak
|Tahir Çelik
|55
|2023/267
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|134
|18
|269,70 m²irtifak
|Tahir Çelik
|56
|2023/268
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Su Kavşağı
|142
|19
|181,08 m²irtifak
|Özcan Yetgin
|57
|2023/269
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Acımık Kırı
|142
|11
|103,47 m²irtifak
|Sadi Işık
|58
|2023/269
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hayranlar
|143
|5
|23,40 m²irtifak
|Sadi Işık
|59
|2023/269
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Sarı Hasan Geçi
|230
|2
|90,13 m²irtifak
|Sadi Işık
|60
|2023/270
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yivce
|147
|11
|83,57 m²irtifak
|Hatice Dincer
|61
|2023/271
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Acımık Kırı
|142
|10
|11,72 m² mülkiyet
566,14 m²irtifak
|Naci Çetin
Naciye Ünlüuysal
|62
|2023/271
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Köle Damı
|205
|1
|23,15 m² mülkiyet
161,45 m²irtifak
|Naci Çetin
Naciye Ünlüuysal
|63
|2023/272
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Çakıl Bostan
|240
|1
|425,65 m²irtifak
|Arif Yılmaz
Aynur Özsöz
|64
|2023/272
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kocaçam Altı
|148
|33
|302,04 m²irtifak
|Arif Yılmaz
Aynur Özsöz
|65
|2023/273
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hayranlar
|143
|7
|12,24 m² mülkiyet
679,83 m²irtifak
|Halit Düzgün
|66
|2023/274
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Solaklar
|186
|2
|17,51 m² mülkiyet
164,79 m²irtifak
|Hasan Bilin
|67
|2023/274
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|6
|260,76 m²irtifak
|Hasan Bilin
|68
|2023/275
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hayranlar
|143
|12
|599,81m²irtifak
|İbrahim Gündüz
|69
|2023/276
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|3
|69,68m²irtifak
|Muharrem Çetin
|70
|2023/276
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kadı Sokağı
|235
|3
|315,84m²irtifak
|Muharrem Çetin
|71
|2023/277
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Acımık Kırı
|142
|14
|152,88 m²irtifak
|Mukaddes Deger
|72
|2023/277
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Acımık Kırı
|142
|20
|95,28 m²irtifak
|Mukaddes Deger
|73
|2023/277
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hayranlar
|143
|8
|40,20 m²irtifak
|Mukaddes Deger
|74
|2023/278
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|140
|4
|103,93 m²irtifak
|Naim Bozkül
|75
|2023/278
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yivce
|147
|3
|770,77 m²irtifak
|Naim Bozkül
|76
|2023/279
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|2
|120,30 m²irtifak
|Naci Çetin
|77
|2023/280
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Acımık Kırı
|142
|12
|176,06m²irtifak
|Mehmet Işık
|78
|2023/280
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|137
|2
|32,77 m² mülkiyet
109,97 m²irtifak
|Mehmet Işık
|79
|2023/280
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|136
|3
|11,66 m² mülkiyet
243,35 m²irtifak
|Mehmet Işık
|80
|2023/280
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Hasveller
|136
|2
|99,44 m²irtifak
|Mehmet Işık
|81
|2023/281
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Su Kavşağı
|142
|21
|78,29 m²irtifak
|Hürmüs Güler
|82
|2023/282
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Cami Yeri
|142
|4
|124,79 m²irtifak
|Hüseyin Angıl
|83
|2023/283
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Su Kavşağı
|142
|18
|307,07 m²irtifak
|Mehmet Ünlüuysal
|84
|2023/284
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kocaçam Altı
|148
|17
|224,57 m²irtifak
|İlhan Mert
|85
|2023/285
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Köyiçi
|148
|32
|17,85 m² mülkiyet
654,65 m²irtifak
|İsmail Dincer
|86
|2023/286
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Yivce
|147
|9
|178,00 m²irtifak
|Arife Bozyurt
Hasan Bilin
İsmail Bilin
|87
|2023/287
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|134
|21
|65,01 m²irtifak
|Ahmet Fidan
|88
|2023/288
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kertil
|103
|2
|117,51 m²irtifak
|Emine Duman
|89
|2023/289
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Mezarlık Altı
|134
|26
|103,90 m²irtifak
|Fikret Atalay
|90
|2023/290
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kocaçam Altı
|148
|27
|20,99 m² mülkiyet
768,00 m²irtifak
|Enver Ünlüuysal
|90
|2023/291
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kocaçam Altı
|148
|22
|234,54 m²irtifak
|Emine Duman
|91
|2023/291
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Tabakhane
|147
|8
|299,93 m²irtifak
|Fikret Atalay
|92
|2023/291
|Bolu
|Göynük
|Ekinciler
|Kocaçam Altı
|148
|23
|193,00 m²irtifak
|Enver Ünlüuysal
|93
|2023/294
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Değirmen Yanı
|166
|38
|26,24 m² mülkiyet
3460,31 m²irtifak
|Davut Işık
Gülcan Işık
Hakan Işık
Handan Işık
|94
|2023/295
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Çayır Harman
|166
|16
|4,22 m² mülkiyet
337,49 m²irtifak
|Ayhan Demir
Gülben Demir
Özgül Betül Demir
Saim Demir
|95
|2023/296
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|166
|95
|46,51 m²irtifak
|Hüseyin Arış
|96
|2023/297
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Akçaarmut
|160
|1
|267,26m²irtifak
|Adem Şahin
|97
|2023/298
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Mezarlıkaltı
|160
|21
|17,04 m² mülkiyet
118,48 m²irtifak
|Nigar Kayahan
Nurgül Işık
Zennur Bilgi
|98
|2023/298
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|-
|160
|4
|80,24 m²irtifak
|Nigar Kayahan
Nurgül Işık
Zennur Bilgi
|99
|2023/298
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Büyükbahçe
|178
|9
|104,73 m²irtifak
|Nigar Kayahan
Nurgül Işık
Zennur Bilgi
|100
|2023/299
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Makıf
|166
|42
|12,26 m² mülkiyet
219,26 m²irtifak
|Semih Tekin
|101
|2023/300
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Akçaarmut
|160
|2
|409,12 m²irtifak
|Ayşe Kurt
Fatma Akgün
Hatice Avcıoğlu
Münevver İşler
Recep İşler
|102
|2023/301
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Mezarlıkaltı
|160
|36
|301,73m²irtifak
|Mehmet Balcı
Emine Cihan
İlhan Anılır
İsmail Anılır
Mahmure Armağan
Mehmet Anılır
Müyesser Karapekmez
Sabahattin Anılır
|103
|2023/302
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Ören
|181
|12
|235,69 m²irtifak
|Ayşe Akyıldız
Bayram Akyıldız
Dilek Yılmaz
Ebru Kahrıman
Fatma Akyıldız
Hakan Akyıldız
Haluk Akyıldız
Hayriye Çelik
Hüseyin Akyıldız
İsa Akyıldız
|104
|2023/303
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|181
|14
|224,26 m²irtifak
|Erol Sağlamöz
|105
|2023/304
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|166
|87
|290,90 m²irtifak
|Fatih Cihan
|106
|2023/305
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Ören
|180
|21
|463,37 m²irtifak
|İsmail Çetin
|107
|2023/305
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Ören
|181
|10
|368,13 m²irtifak
|İsmail Çetin
|108
|2023/306
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|166
|97
|514,47 m²irtifak
|Mehmet Balcı
|109
|2023/307
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Ören
|181
|11
|328,41 m²irtifak
|Fatma Gürbüz
|110
|2023/308
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Büyükbahçe
|178
|12
|97,40 m²irtifak
|Ayşe Dönmez
Bahattin Dönmez
İsmail Dönmez
Muharrem Dönmez
Safiye Ateş
|111
|2023/309
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|-
|179
|3
|6,83 m²irtifak
|Emine Barış
Halim Bilgi
|112
|2023/309
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Ören
|180
|8
|720,69 m²irtifak
|Emine Barış
Halim Bilgi
|113
|2023/310
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|166
|91
|11,89 m² mülkiyet
166,79 m²irtifak
|Hesna Kuş
|114
|2023/310
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|166
|98
|7,41 m² mülkiyet
383,24 m²irtifak
|Hesna Kuş
|115
|2023/310
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Büyükbahçe
|179
|32
|76,64 m²irtifak
|Hesna Kuş
|116
|2023/311
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Elma Tarlası
|166
|63
|31,06 m² mülkiyet
13,33 m²irtifak
|Müyesser Sarıbaş
|117
|2023/312
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Çayır Harman
|166
|28
|12,26 m² mülkiyet
749,87 m²irtifak
|Saim Demir
|118
|2023/312
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Mezarlıkaltı
|160
|17
|156,79m²irtifak
|Saim Demir
|119
|2023/313
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Çayır Harman
|166
|15
|9,78 m² mülkiyet
58,92 m²irtifak
|Emine Tekin
|120
|2023/314
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Ören
|181
|15
|224,46 m²irtifak
|Osman Turan
|121
|2023/315
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Çayır Harman
|166
|8
|873,5 m²irtifak
|Murat Geredeli
|122
|2023/316
|Bolu
|Göynük
|Karacalar
|Karaağaç
|184
|8
|116,92 m²irtifak
|Emine Barış
#ilangovtr
Basın No: ILN01944620