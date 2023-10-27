T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-10-27 00:02:00 -
T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
-Karayolları Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
-Açılacak olan davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,
-Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 02/11/2023 günü saat 10:40'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,
-Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120
-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
-Açılacak olan davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,
-Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 02/11/2023 günü saat 10:40'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,
-Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120
|Sıra
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Mah. / Köyü
|Mevkii
|Ada
|Parsel
|Yüz Ölçümü m2
|Maliki
|1
|2023/197
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|61
|792,47 m²
|Mustafa Necati Özkalas
|2
|2023/197
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|301
|9
|35,91 m²
|Mustafa Necati Özkalas
|3
|2023/198
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|52
|64,65 m²
|Yaşar Koray
|4
|2023/198
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|53
|1.423,86 m²
|Yaşar Koray
|5
|2023/199
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|50
|1.829,74 m²
|Turhan Kalasoğlu
|6
|2023/200
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|54
|80,06 m²
|Mehmet İşbilen
|7
|2023/201
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|301
|5
|93,50 m²
|Hatice Altaş
|8
|2023/202
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|44
|1.477,98 m²
|İnci Kalasoğlu
|9
|2023/203
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|58
|2.287,15 m²
|Erhan Kalasoğlu
|10
|2023/204
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|42
|1.932,71 m²
|İbrahim Türkoğlu
|11
|2023/205
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|48
|379,45 m²
|Mehmet Özkalas
|12
|2023/205
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|300
|3
|2.057,45 m²
|Mehmet Özkalas
|13
|2023/206
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|56
|990,10 m²
|İdris Özkalas
|14
|2023/207
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|18
|780,10 m²
|Ali Aköz
|15
|2023/207
|Bolu
|Göynük
|Sarılar
|Kadınkızı
|299
|46
|808,66 m²
|Ali Aköz
#ilangovtr
Basın No: ILN01917118