T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-Karayolları Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.



-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,



-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,



-Açılacak olan davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,



-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,



-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,



-Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 02/11/2023 günü saat 10:40'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,



-Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 211120





Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m2 Maliki 1 2023/197 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 61 792,47 m² Mustafa Necati Özkalas 2 2023/197 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 301 9 35,91 m² Mustafa Necati Özkalas 3 2023/198 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 52 64,65 m² Yaşar Koray 4 2023/198 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 53 1.423,86 m² Yaşar Koray 5 2023/199 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 50 1.829,74 m² Turhan Kalasoğlu 6 2023/200 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 54 80,06 m² Mehmet İşbilen 7 2023/201 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 301 5 93,50 m² Hatice Altaş 8 2023/202 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 44 1.477,98 m² İnci Kalasoğlu 9 2023/203 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 58 2.287,15 m² Erhan Kalasoğlu 10 2023/204 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 42 1.932,71 m² İbrahim Türkoğlu 11 2023/205 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 48 379,45 m² Mehmet Özkalas 12 2023/205 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 300 3 2.057,45 m² Mehmet Özkalas 13 2023/206 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 56 990,10 m² İdris Özkalas 14 2023/207 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 18 780,10 m² Ali Aköz 15 2023/207 Bolu Göynük Sarılar Kadınkızı 299 46 808,66 m² Ali Aköz

#ilangovtr

Basın No: ILN01917118