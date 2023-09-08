T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-DSİ Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. -Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin DSİ Genel Müdürlüğü olduğu,-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,



-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, -Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 05/10/2023 günü saat 10:50'den itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 214940

Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m2 Maliki 1 2023/134 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 101 32 21,42 m² mülkiyet, 507,93 m² daimi irtifak Zekai Ünaler 2 2023/135 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 16 154,23 m² daimi irtifak Sami Demir 3 2023/136 Bolu Göynük Karacalar Ören 179 23 273,95 m² daimi irtifak Bulut Haskul 4 2023/137 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 101 15-37 771,26 m² daimi irtifak Sezai İnan 5 2023/138 Bolu Göynük Karacalar Bağlar 161 66 14,01 m² mülkiyet, 14,9 m² daimi irtifak Hüsnü Mercan 6 2023/139 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 101 28 633,06 m² daimi irtifak Hatice Karaüzüm 7 2023/140 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 22 133,23 m² daimi irtifak Hakime Öztop 8 2023/141 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 41 15,74 m² mülkiyet, 130,97 m² daimi irtifak Emin Bilen 9 2023/142 Bolu Göynük Karacalar Ören 179 18 21,03 m² mülkiyet, 208,07 m² daimi irtifak İbrahim Bilir 10 2023/143 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 27 319,77 m² daimi irtifak Şayeste Büyükbora 11 2023/144 Bolu Göynük Karacalar Büyühbahçe 179

160 21

14 189,87 m² daimi irtifak Hüseyin İşler 12 2023/145 Bolu Göynük Karacalar Mezarlıkaltı 160 24 16,57 m² mülkiyet, 540,83 m² daimi irtifak Gürbüz Çarboğa 13 2023/146 Bolu Göynük Karacalar Büyühbahçe 166 35 13,37 m² mülkiyet, 232,36 m² daimi irtifak Uğur İrer 14 2023/147 Bolu Göynük Karacalar Değirmen Yanı 166 108 400,61 m² daimi irtifak Fatma Tekin 15 2023/148 Bolu Göynük Karacalar Çayır Harman 101 33 440,64 m² daimi irtifak Mehmet Ünaler

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Basın No: ILN01887969