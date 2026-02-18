T.C. GÖYNÜK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
-Açılacak olan davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın aşağıda kamulaştırma alanları yazılı miktarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin, hak sahipleri adına açılacak hesapta Ziraat Bankası Göynük Şubesine yatırılacağı,
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,
-Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyalarının 01/04/2026günü saat 09:30'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,-Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur.
|Sıra
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Mah. / Köyü
|Ada
|Parsel
|Kam. Alan
|Maliki
|1
|2025/636
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|8
|285,37 m² irtifak
|Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği
|2
|2025/636
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|455
|37,58 m² mülkiyet -470,10 m² irtifak
|Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği
|3
|2025/636
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|504
|1.435,18 m² irtifak
|Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği
|4
|2025/636
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|525
|493,93 m² irtifak
|Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği
|5
|2025/634
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|9
|2.184,37 m² irtifak
|Mehmet Yerli
|6
|2025/632
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|10
|2.065,38 m² irtifak
|Lütfiye Elaydın, Murat Elaydın, Mustafa Elaydın
|7
|2025/630
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|28
|2.310,39 m² irtifak
|Emine Dursun, Fatma Erdoğan, Makbule Metin, Muzaffer Kayahan, Nazire Kayahan
|8
|2025/628
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|21
|276,85 m² mülkiyet -939,27 m² irtifak
|Neşat Öztürk
|9
|2025/626
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|19
|4.846,59 m² irtifak
|Rahmi Tuna
|10
|2025/626
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|522
|1.643,18 m² irtifak
|Rahmi Tuna
|11
|2025/624
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|493
|77,90 m² mülkiyet ve793,90 m² irtifak
|Fatma Bozkan
|12
|2025/622
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|502
|603,27 m² irtifak
|İsmail Kayahan, Mehmet Kayahan, Nezaket Kayahan, Sadet Aydemir
|13
|2025/620
|Bolu
|Göynük
|Yeşilyazı
|101
|471
|14,69 m² mülkiyet - 1.450,33 m² irtifak
|Fatma Tanrıkulu, Mehmet Esen, Zeyni Arma
|14
|2025/618
|Bolu
|Göynük
|Akçaalan
|111
|8
|2.043,48 m² irtifak
|Alim Karataş
|15
|2025/616
|Bolu
|Göynük
|Akçaalan
|198
|40
|908,87 m² irtifak
|Veysel Arıkoğlu
|16
|2025/616
|Bolu
|Göynük
|Akçaalan
|198
|42
|24,10 m² irtifak
|Veysel Arıkoğlu
|17
|2025/614
|Bolu
|Göynük
|Akçaalan
|179
|4
|625,10 m² irtifak
|Recep Karataş
|18
|2025/614
|Bolu
|Göynük
|Akçaalan
|179
|5
|416,23 m² irtifak
|Recep Karataş
|19
|2025/612
|Bolu
|Göynük
|Arıkçayırı
|218
|4
|1.037,74 m² irtifak
|Alptekin Özalp, Lütfiye Coşkun
