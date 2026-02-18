T.C. GÖYNÜK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın aşağıda kamulaştırma alanları yazılı miktarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin, hak sahipleri adına açılacak hesapta Ziraat Bankası Göynük Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,

-Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyalarının 01/04/2026günü saat 09:30'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,-Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur.

Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Ada Parsel Kam. Alan Maliki 1 2025/636 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 8 285,37 m² irtifak Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği 2 2025/636 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 455 37,58 m² mülkiyet -470,10 m² irtifak Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği 3 2025/636 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 504 1.435,18 m² irtifak Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği 4 2025/636 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 525 493,93 m² irtifak Göynük Yeşilyazı Köyü Tüzel Kişiliği 5 2025/634 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 9 2.184,37 m² irtifak Mehmet Yerli 6 2025/632 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 10 2.065,38 m² irtifak Lütfiye Elaydın, Murat Elaydın, Mustafa Elaydın 7 2025/630 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 28 2.310,39 m² irtifak Emine Dursun, Fatma Erdoğan, Makbule Metin, Muzaffer Kayahan, Nazire Kayahan 8 2025/628 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 21 276,85 m² mülkiyet -939,27 m² irtifak Neşat Öztürk 9 2025/626 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 19 4.846,59 m² irtifak Rahmi Tuna 10 2025/626 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 522 1.643,18 m² irtifak Rahmi Tuna 11 2025/624 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 493 77,90 m² mülkiyet ve793,90 m² irtifak Fatma Bozkan 12 2025/622 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 502 603,27 m² irtifak İsmail Kayahan, Mehmet Kayahan, Nezaket Kayahan, Sadet Aydemir 13 2025/620 Bolu Göynük Yeşilyazı 101 471 14,69 m² mülkiyet - 1.450,33 m² irtifak Fatma Tanrıkulu, Mehmet Esen, Zeyni Arma 14 2025/618 Bolu Göynük Akçaalan 111 8 2.043,48 m² irtifak Alim Karataş 15 2025/616 Bolu Göynük Akçaalan 198 40 908,87 m² irtifak Veysel Arıkoğlu 16 2025/616 Bolu Göynük Akçaalan 198 42 24,10 m² irtifak Veysel Arıkoğlu 17 2025/614 Bolu Göynük Akçaalan 179 4 625,10 m² irtifak Recep Karataş 18 2025/614 Bolu Göynük Akçaalan 179 5 416,23 m² irtifak Recep Karataş 19 2025/612 Bolu Göynük Arıkçayırı 218 4 1.037,74 m² irtifak Alptekin Özalp, Lütfiye Coşkun

