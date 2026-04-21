T.C. GÖRELE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE



İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Eynesil ilçesinde bulunan ve aşağıda dosya numarası, köyü, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 16/06/2026 günü saat 09:00'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİNBİLGİLER

1-2026/370 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 149 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4.94 m2'lik kısmında mülkiyet, 39.44 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hanife Toklu olduğu,

2-2026/371 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 149 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 28.85 irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Kaya, Elmas Çelik, Nadiye Çiçek, Mustafa Kaya ve Rabia Kaya olduğu,

3-2026/372 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 146 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 0.21 m2'lik kısmında mülkiyet, 42.85 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hava Çört, İsmail Savaş, Osman Savaş, Hüseyin Savaş, Mehmet Savaş, Ömer Savaş, Emine Savaş, Muteber Savaş, Hanife Cırtlık ve Fatma Hüsem olduğu,

4-2026/373 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 145 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 7.35 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 191 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 0.78 m2'lik kısmında mülkiyet, 18.75 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 192 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 2.26 m2'lik kısmında mülkiyet, 181.33 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İsmail Karaismailoğlu olduğu,

5-2026/374 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 192 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 0.56 m2'lik kısmında mülkiyet, 106.67 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Hanik olduğu,

6-2026/375 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 192 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 0.04 m2'lik kısmında mülkiyet, 91.88 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 192 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 2.25 m2'lik kısmında mülkiyet, 123.96 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Nuray Atav, Arzu Yanaz, Semih Toklu, Kadir Toklu, Emriye Toklu, Sedat Toklu, Üstün Toklu, Ramazan Toklu, Cemal Toklu ve müşterekleri olduğu,

7-2026/376 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 190 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 337.09 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 189 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 5.91 m2'likkısmında mülkiyet, 186.13 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sabire Dilber, Notka Emanet, Hayriye Emanet, Nasibe Kılıç, Kaya Temel Emanet ve Ümmehan Sorar olduğu,

8-2026/377 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 189 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 21.15 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gülüzar İşçi, Firdes Korhan, Mustafa Karaman, Ali Karaman, Ali Osman Karaman, Zekiye Karaman, Mehmet Karaman ve müşterekleri olduğu,

9-2026/378 Esas; Dava konusu Eynesil ilçesi, Kemerli Köyü 189 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 21.40 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Asiye Hanik, Ayşe Kakıcı, Çiğdem Bektaş, Güleser Uzun, İsmail Hanik, Kıymet Hanik, Mehmet Ali Hanik ve müşterekleri olduğu,

Basın No: ILN02451081