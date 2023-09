T.C. GÖRELE 1.ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞIDIR

Giresun ili, Görele ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, ada, parsel, zilyeti, cinsi, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davanın açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı, idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, mahkememizin 2023/248 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 07/11/2023 günü saat 10.45 itibariyle mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 01/09/2023



KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİNBİLGİLER



Dosya Ada Parsel Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılacak Alanın Taşınmaz Maliklerinin

No İl-İlçe-Köy/Mah. No No Yüzölçümü Yüzölçümü Adı - Soyadı

2023/248 Giresun-Görele-Kaleköy Köyü 138 27 198,92 m² 198,92 m² Ahmet Dikici, Aysel Ceylan, Dilek Yıldırım,

Mehmet Aydın, Musa Ceylan, Resmiye Güngör, Sabri Önder

#ilangovtr

Basın No: ILN01889625

Giresun-Görele-Kaleköy Köyü 143 16 316,44m² 316,44m² Ahmet Dikici, Aysel Ceylan, Dilek Yıldırım, Mehmet Aydın, Musa Ceylan, Resmiye Güngör, Sabri Önder