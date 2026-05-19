T.C. GÖRELE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞIDIR

(Esas No: 2026/240)

Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyünde kain, taşınmaz maliki İbrahim Habip (müteveffa) olan 134 ada 1 parsel sayılı 1.277,76 m² yüzölçümlü taşınmazın 39,63 m2'lik kısmının GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2026/240 Esas sırasına kaydı yapılan davanın açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı, idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği,

aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödeneceğine karar verileceği, duruşmanın10/09/2026 günü saat 11:45 itibariyle mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 08/05/2026

