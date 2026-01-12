T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE

İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Eynesil ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 2025/426, 428, 430, 432, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 458, 460, 462, 466, 468 Esas sayılı dosyalar yönünden 29/01/2026 günü saat 10:25'den itibaren, 2025/434, 454, 456, 464, 470 Esas sayılı dosyalar yönünden 14/05/2026 günü saat 10:35'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 02/01/2026

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİNBİLGİLER

1-2025/426 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 97 parsel sayılı taşınmazın 3,00 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 18,02 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 202,10 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 46,55 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hüseyin Kavuk olduğu,

2-2025/428 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 107 parsel sayılı taşınmazın 241,79 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 99,44 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 231,57 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 86,83 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 157 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 234,00 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 87,33 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hüseyin Özgürve Hasan Özgür olduğu,

3-2025/430 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 72 parsel sayılı taşınmazın 323,21 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 137,92 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Aralık Köyü 156 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 124,37 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 55,80 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Metin Yayla, Aynur Yayla, Ayşegül Yayla, Ramazan Yayla, Sonnur Hamzaçebi, Yurdanur Kümük, Şenol Yayla olduğu,

4-2025/432 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 125,23 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 54,27 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 157 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 391,53 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 174,63 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 105 parsel sayılı taşınmazın 542,28 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 196,58 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Elvan Özgür, Emrah Özgür, Binnaz Özgür, Emine Korkmaz olduğu,

5-2025/434 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 165 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 128,84 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 47,37 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Aralık Köyü 167 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 402,84 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 157,43 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ahmet Çelikçi, Hasan Basri Çelikçi, İsmail Çelikçi, Halil Çelikçi, Hava Aydın, İbrahim Çelikçi, Zahid Çelikçi, Ahmet Çelikçi, Samet Çelikçi, Leyla Dede, Mehmet Çelikçi, Hüseyin Çelikçi, Seher Çelikçi, Mehmet Özbay, İbrahim Özbay, Emin Özbay, Ali Özbay, Ömer Özbay, Melek Özbay, Ayşe Göz, Mahmut Çelikçi, Ali Çelikçi, Fatma Şeker, Müyesser Kaptan, Türkan Kemal, Hamit Çelikçi, Mustafa Çelikçi, Mahmut Çelikçi, Gönül Bahtiyar, Reyhan Dede, Hüseyin Çelikçi olduğu,

6-2025/436 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 38,83 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 35,17 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Tülin Keleş, Zekeriya Keleş, Zekiye Kocakara, Turgut Keleş, Sümeyye Kılıçaslan, Hasan Keleş, Büşra Keleş, Türkan Keleş, Hakkı Keleş olduğu,

7-2025/438 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 301,14 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 113,03 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Murat Emecen, İbrahim Emecen, Zülfiye Emecen, Emine Balta, Kamuran Emecen, Hanife Kılıç, Safiye Okuyan olduğu,

8-2025/440 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 257,57 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 95,49 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fatma Çelikçi, İbrahim Çelikçi, Turan Çelikçi, Engin Çelikçi, Ergin Çelikçi, Müzeyyen Baş, Muteber Keskin olduğu,

9-2025/442 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 215,61 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 71,37 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İsmail Hakkı Kavuk olduğu,

10-2025/444 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 154 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 157,20 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 210,85 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ramis Keleş ve Tülin Torçuk olduğu,

11-2025/446 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 62 parsel sayılı taşınmazın 77,86 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 35,16 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Tülin Keleş, Türkan Keleş, Zekiye Kocakara, Zekiye Keleş, Zekeriya Keleş, Turgut Keleş, Sümeyye Kılıçaslan, Hasan Keleş, Büşra Keleş, Hakkı Keleş olduğu,

12-2025/448 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 63 parsel sayılı taşınmazın 114,87 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 42,80 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hüseyin Keleş olduğu,

13-2025/450 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 64 parsel sayılı taşınmazın 94,57 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 37,03 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Keleş olduğu,

14-2025/452 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 65 parsel sayılı taşınmazın 355,43 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 121,57 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Kasım Yamak olduğu,

15-2025/454 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 71 parsel sayılı taşınmazın 341,66 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 109,55 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Osman Yayla, Zehra Akçınar, Asım Yayla, Muhittin Yayla, Gönül Yayla, Samet Yayla, Serkan Yayla, Mustafa Kemal Yayla, Hanife Kaya, Sercan Kaya, Mertcan Kaya, Işıl Çakmak olduğu,

16-2025/456 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 157 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 140,83 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 43,72 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Aydın, Hasbi Aydın olduğu,

17-2025/458 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 452,90 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 215,16 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zülfiye Sevim olduğu,

18-2025/460 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 726,98 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 269,08 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mahide Şafak, Mürsel Emecen, Selahattin Emecen, Banu İnanç, Ayşe Emecen, Işıl Cankül, Hava Emecen, Fatma Güler, Ayşe Emecen, Mehmet Emecen, Sadık Emecen, Hilmi Emecen, Resul Emecen, Halilibrahim Emecen, Enes Emecen, Dursunali Emecen, Gülsüm Emecen, Ümmiye Emecen, Fahri Emecen, Sümeyra Emecen, Ercümend Emecen, Necla Emecen, Emel Somuncu olduğu,

19-2025/462 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 157 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 47,19 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 15,87 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Damadoğlu olduğu,

20-2025/464 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 157 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 137,62 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 38,59 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Birgül Ihlamur, Orhan Ihlamur, Gülseda Ihlamur, Fatih Ihlamur, Betül Ihlamur, Efser Baki, Coşkun Çöpçü, Erol Çöpçü, Necati Çöpçü, Yüksel Gülfidan, Sevgi Açıcı, Hatice Kenanoğlu, Sebahat Çelikçi, Hatice Çöpçü, Birsen Bucak olduğu,

21-2025/466 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 154 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 356,65 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 51,88 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İbrahim Çelikçi olduğu,

22-2025/468 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 154 ada 34 parsel sayılı taşınmazın 294,00 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 94,13 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zihni Yamak, Hatice Yamak, Neslihan Gökçe, Seyfullah Yamak, Elmas Çoban olduğu,

23-2025/470 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 154 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 199,61 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İbrahim Çelikçi, Ayşe Ak, Necdet Çelikçi, Fikret Çelikçi, Yasemin Çelikçi Erbağ, Fatma Çelikçi, Yalçın Çelikçi, Muhammed Burak Çelikçi, Hilal Çelikçi Karakoç, Hatice Yamak olduğu

