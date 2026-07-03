T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/471 Esas

DAVALI : HÜSNA ÇELEBİ 271/2 Sk No:3 D:20 Bayraklı İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasına ilişkin; aşağıdaki 03/06/2026 tarihli ön inceleme duruşma tutanağının;

"1-HMK 140/5 maddesi gereğince hazır olan taraflara dilekçelerinde belirttikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri ve tanık isim ve adreslerini mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaya yapmaları için 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu süreye uyulmadığı takdirde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına (duruşmada hazır bulunanlara ihtar yapıldı, hazır bulunmayanlara iş bu duruşma zaptının tebliğ ile ihtarın yapılmış sayılmasına),

2-Hazır olan taraflara tahkikat duruşmasına gelmesi, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtar edildi.

3-Dava konusu Manisa İli, Gördes İlçesi, Ulgar Mahallesi 842 parsel sayılı taşınmazda 20/06/2026 günü saat 10:20'den itibaren keşif icrasına, keşife refakate 1 fen, 2 ziraat ve 1 GDU bilirkişisinin (gerektiğinde inşaat bilirkişisi eklenmek üzere) alınmasına, bilirkişiler için4.000,00'er TL ücret takdirine, araç için şimdilik 2.000,00 TL, olmak üzere toplam 18.000,00 TL delil avansının ve mahkeme yasal yolluğu olan 5.188,00 TL keşif harcının yatırılması için davacı tarafa keşif tarihine kadar süre verilmesine (duruşmada hazır bulunanlara ihtar yapıldı),

Duruşma takviminin yoğunluğu dikkate alınarak duruşmanın 25/09/2026 günü saat 11:05 bırakılmasına karar verildi" ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yazımız ekinde gönderilen duruşma tutanağının 1 ve 2 nolu ara kararları İHTAR OLUNUR. Ön inceleme duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02502100