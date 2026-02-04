T.C. GÖNEN (BALIKESİR) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2023/165 Esas

KARAR NO : 2024/1191

Davacılar İSMAİL MUTLU ve MUTLULAR NAKLİYE AKARYAKIT GIDA OTOMOTİV TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 25/09/2024tarihinde verilen karar gereğince;

Mahkememizin2023/165esas 2024/1191karar ve 25/09/2024 tarihli hükmü ile;

"Davanın KABULÜNE,

Balıkesir ili Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1251 ada 7 Parsel sayılı taşınmazların mülkiyeti üzerindeki ortaklığın TMK'nın 699/3 maddesi uyarınca ayrı ayrı UMUMA AÇIK SATIŞ suretiyle SATILARAK GİDERİLMESİNE,

Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına, Satışın taşınmazların üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına, Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında paydaşlara ödenmesine, Kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın satış memurluğuna tevdine, satış memuru olarak Gönen satış müdürünün görevlendirilmesine,

492 sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b, bendi uyarınca satış bedeli üzerinden %011,38 oranında nispi karar ve ilam harcının taraflardan pay oranlarına göre alınmasına, bu harcın alınmasında aynı yasanın 28. maddesi uyarınca alınan 179,90 TL peşin harcın mahsubuna,

Davacı tarafından yatırılan 82,40 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 1.274,90 TL keşif harcı, 2.700,00 TL bilirkişi ücreti, 122,00 TL taksi ücreti, 6.341,40 TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 10.700,60 TL yargılama giderinin davacılar ve davalıların paylarına bölünmesine, davacıların payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, davalıların payına düşen kısmın davalılardan alınıp davacılara verilmesine,

Artan yargılama gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Kendisi vekil ile temsil ettiren davacı yararına yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 17.400,00 TL'nin davacılar ve davalıların paylaşıma esas paylarına bölünmesine, davacıların payına ilişkin kısmın kendi üzerlerinde bırakılmasına, geriye kalan kısmın davalılardan tapu kaydındaki payları oranında alınarak davacılara verilmesine,

Kendisi vekil ile temsil ettiren davalı yararına yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 17.400,00 TL'nin davacılar ve davalıların paylaşıma esas paylarına bölünmesine, davalıların payına ilişkin kısmın kendi üzerlerinde bırakılmasına, geriye kalan kısmın davacılar ve kendisini vekil ile temsil ettiremeyen davalılardan tapu kaydındaki payları oranında alınarak davalıya verilmesine,

Dair, davacı vekili ve hazır olan davalı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya başka yer mahkemesinden dilekçe göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde Karar verilmiş olup, iş bu mahkememiz gerekçeli kararın dosyamız tarafı olan davalı NAİM POLAT 'a tebliğ edilmesi gerektiği, ancak tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı, bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı NAİM POLAT 'In gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02392181