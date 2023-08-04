T.C. GÖNEN (BALIKESİR) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/853 Esas



01/08/2023



İLAN



Davacı, SEVDA CEMO ile Davalı, YAKUP CEMO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili 13/01/2022 havale tarihli dava dilekçesi ile, tarafların 29/09/2015 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden Muhammed Ensar Cemo isimli çocuklarının olduğunu, evliliğin ilk aylarından itibaren davalı kocanın sorumsuz davranışlarda bulunduğunu, davalının hareketleri zaman içerisinde fiziki ve psikolojik şiddete dönüştüğünü, davalının eşine ve çocuğuna hiçbir maddi ve manevi desteğinin olmadığını, sürekli küfür ve hakaretlerle davacıyı aşağıladığını, tarafların evliliklerinin temelden sarsıldığını, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesini, davacı için aylık 2.000,00 TL, müşterek çocuk için aylık 2.000,00 TL olmak üzere toplam aylık 4.000,00 TL yoksulluk ve iştirak nafakalarına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini istemiş olmakla,



Dosyada davalı Yakup Cemo'nun tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı Yakup Cemo'ya "İşbu dava dilekçesine 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu" İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01871599