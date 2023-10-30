T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANDIR

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)davası açılmıştır.



İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne yöneltilecektir.



30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tescil edilecektir.



Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır.



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 16/10/2023





Esas No: Maliki: İl/İlçe Mah/Köy Parsel No: Kamulaştırılan Alanın Miktarı m² Duruşma Günü-Saati 2023/143 Esas Hüseyin Durmaz

Sabriye Güneş

Kıymet Şahin

Mürvet Erden Gölpazarı/

Bilecik Kurşunlu

Köyü 180 ada 102 parsel 324,96 m2 11/01/2024

Saat 10:30

#ilangovtr

Basın No: ILN01919142