T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1719 Ada, 18 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Vasfında Taşınma ...



Adresi : Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 282 m2



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişil nizam,3 katlı E=2,10 olmak üzere Ticaret (Kentsel İş merkezi Alanında kalmaktadır



Kıymeti : 3.784.800,00 TL



KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:17

26/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01919919