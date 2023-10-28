T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 18 Parsel, 2-Bodrum / 1 Bağ.Böüm Nolu Bağ ...



Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 426,11 m2



Arsa Payı : 8/58



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin dosya içindeki bila tarih ve 754/77384 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 3 kat, Emsal:1.40 olmak üzere Ticaret alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 468.582,84 TL



KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:53

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 10:53

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 18 Parsel, 1-Kat / 4 Bağ.Böüm Nolu Bağıms ...



Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 426,11 m2



Arsa Payı : 8/58



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin dosya içindeki bila tarih ve 754/77384 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 3 kat, Emsal:1.40 olmak üzere Ticaret alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 1.500.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 18 Parsel, Zemin / 5 Bağ.Böüm Nolu Bağıms ...



Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 426,11 m2



Arsa Payı : 16/58



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin dosya içindeki bila tarih ve 754/77384 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 3 kat, Emsal:1.40 olmak üzere Ticaret alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 2.000.000,00 TL



KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 18 Parsel, 1-Bodrum / 6 Bağ.Böüm Nolu Bağ ...



Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 426,11 m2



Arsa Payı : 6/58



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin dosya içindeki bila tarih ve 754/77384 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 3 kat, Emsal:1.40 olmak üzere Ticaret alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 550.377,93 TL



KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:56

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 18 Parsel, 1-Bodrum / 7 Bağ.Böüm Nolu Bağ ...



Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 426,11 m2



Arsa Payı : 2/58



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin dosya içindeki bila tarih ve 754/77384 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 3 kat, Emsal:1.40 olmak üzere Ticaret alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 120.899,31 TL



KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 12:16

6 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 18 Parsel, 2-Bodrum / 8 Bağ.Böüm Nolu Bağ ..

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Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 426,11 m2



Arsa Payı : 2/58



İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin dosya içindeki bila tarih ve 754/77384 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 3 kat, Emsal:1.40 olmak üzere Ticaret alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 130.250,20 TL



KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:39

17/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01918238