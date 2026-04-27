T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 128 Ada, 7 Parsel, 240,46 m2 Arazi Üzerinde Bulunan 5 Katlı Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 32/324 Arsa Paylı Zemin Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 95 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 95 m2
Arsa Payı : 32/324
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS- 0.40 ve KAKS- 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 2.850.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:24
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 128 Ada, 7 Parsel, 240,46 m2 Arazi Üzerinde Bulunan 5 Katlı Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 26/324 Arsa Paylı Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 75 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 75 m2
Arsa Payı : 26/324
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS- 0.40 ve KAKS- 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 2.475.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:24
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 128 Ada, 7 Parsel, 240,46 m2 Arazi Üzerinde Bulunan 5 Katlı Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 32/324 Arsa Paylı 1. Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 85 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 85 m2
Arsa Payı : 32/324
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS- 0.40 ve KAKS- 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 2.975.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:26
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 128 Ada, 7 Parsel, 240,46 m2 Arazi Üzerinde Bulunan 5 Katlı Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 40/324 Arsa Paylı Teras Kat10 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 100 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz. Keşif gününde yapılan incelemede taşınmazın yerinde inşa edilmediği tespit edilmiştir. Taşınmaz için arsa payı değeri üzerinden değer tespiti yapılacaktır. (Arsa Payı Satışa Sunulmuştur.)
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 40/324
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS- 0.40 ve KAKS- 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 890.400,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:36
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 1945 Ada, 8 Parsel, 411,66 m2 Arazi Üzerinde Bulunan Yedi Katlı Dört Dükkan ve Ondokuz Daireli Kargir Apartman Ana Taşınmaz Nitelikli 8/250 Arsa Paylı Bodrum Kat4 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 85 m2 Dükkan Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 85 m2
Arsa Payı : 8/250
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 katlı, Ez 2.10 olmak üzere Ticaret (T1) Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 6.375.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:37
20/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02455695