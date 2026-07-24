T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1751 Ada, 6 Parsel, 292,90 m2 Arazi Üzerinde Beş Katlı Yedi Meskenli Bahçeli Kargir Apartman Ana Taşınmaz Nitelikli 42/294 Arsa Paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı 72 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 72 m2
Arsa Payı : 42/294
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında aşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam, 3 Kat, Ez 1.40 olmak üzere T2 Ticaret Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 1.650.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:17
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 1809 Ada, 8 Parsel, Üzerinde İki Katlı Yapı Bulunan Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 181,36 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKSz 0.40 ve KAKSz 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 3.501.520,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:19
17/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02516350