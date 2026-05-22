T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/214 Esas
İ L A N
Dava konusu Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Küçükçayır Mevkii, P.13 parsel sayılı taşınmazın, davacı Hüseyin TÜRKAY tarafından TMK 713. Maddesi gereğince tapuya tescili talep edilmekle, taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri, Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/214 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, dava konusu taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddeleri gereğince ilan olunur.
