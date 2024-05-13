T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ile davalılar Şule YILDIRIM ve Serdar DİLŞEN arasında görülmekte olan tasarrufun iptali konulu davada Mahkememizce verilen karar (E:2022/75, K:2022/216), Sakarya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2023/181 E. ve 2024/347 K. sayılı ilamı ile "...müzekkere cevabı ekinde yer alan sözleşme örneğinde her ne kadar sözleşme tarihi belirli değil ise de, sözleşmeye ek olarak gönderilen ve kat ihtarnamesine dayanak davalı borçluya ait kredi kartı ekstrelerinden, Aralık 2015 tarihli ekstrenin incelenmesinde, davalı borçlunun önceki dönemden devreden borcunun bulunduğu, bu ekstrenin davalılar arasındaki taşınmazın satış tarihi olan 05.02.2016 tarihinden önceye ait olduğu, buna göre davalı borçlunun borcunun doğum tarihinin tasarruf tarihinden önce olduğunun kabulü gerekeceği anlaşıldığından mahkemece müzekkere cevabı beklenmeden hatalı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır" gerekçeleriyle kesin olmak üzere kaldırılmış ve dosya yeniden Mahkememize iade edilmiştir. Mahkememizce söz konusu kaldırma kararı sonrası dosya 2024/66 E. sırasına kaydedilmiş ve gerekli tebliğ işlemlerine başlanmış ise de, davalılardan Serdar DİLŞEN adına gönderilen Sakarya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2023/181 E. ve 2024/347 K. sayılı ilamı ve Mahkememizce hazırlanan 16/03/2024 tarihli tensip tutanağı içerir, yeni duruşma gününü ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilememiş, yaptırılan araştırmalar neticesinde de davalılardan Serdar DİLŞEN'in tebligata elverişli adresi tespit edilememiş, bu nedenle adı geçene tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/05/2024 günü saat:11:00 olarak belirlenmiş olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları davalı Serdar DİLŞEN'e ihtaren ve ilan yoluyla tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02030567