T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/672 Esas
KARAR NO : 2026/430
Sanık METİN SAN hakkında sübut bulan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan eylemine uyan 359/a-2 maddesi gereğince sonuç olarak beraat hükmü verildiği, Ahmet ve Asiye oğlu, 13/05/1977 İzmit doğumlu, METİN SAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.11.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02598951