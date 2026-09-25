T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 793 Ada, 7 Parsel, 776,48 m2 Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli Beş Katlı Binada 54/794 Arsa Paylı 4. Kat 17 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 124,10 m, Net 96,04 m2 Mesken-Dubleks Vasfında Taşınmaz. 17 bağımsız bölüm nolu dubleks ile yanında bulunan 16 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken giriş kattan ve çatı arası kattan duvarları kaldırılarak birleştirildiği ve müşterek olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın satılması durumunda, alıcının duvarları yeniden inşa etmesi gerekmektedir.

Adresi : Gölcük İçesi A.Ulaşlı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 96,04 m2

Arsa Payı : 54/794

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmakta ve kıyı kenar çizgisi dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 793 Ada, 7 Parsel, 776,48 m2 Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli Beş Katlı Binada 54/794 Arsa Paylı 4. Kat 18 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Brüt 124,10 m, Net 96,04 m2 Mesken-Dubleks Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İçesi A.Ulaşlı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 95,17 m2

Arsa Payı : 54/794

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmakta ve kıyı kenar çizgisi dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUKARI MAHALLE Mahalle/Köy, Aslanpınarı Mevkii, 1240 Ada, 11 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İçesi Yukarı Mahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 18.634,54 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda ve Diğer Tarım Alanında kalmakta olup bir kısmı yapı yasaklı alanda bulunmaktadır.

Kıymeti : 46.586.350,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:15

21/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02555058