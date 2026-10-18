T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/189 Esas

DAVALI : SADULLAH SEFA MERMERCİ

Davacı Satılmış Deveci tarafından, aleyhinize açılan ipoteğin kaldırılması davası nedeniyle adreste ikamet etmediğinizden yurtiçi ve yurtdışında tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da netice alınmadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava, Ankara ili Gölbaşı ilçesi GOP Mahallesi 418 ada 14 (eski 5) parsel sayılı taşınmazın kaydında bulunan 18.10.1991 ve 3178 yevmiye numaralı ipoteğin tapu kaydındaki mevcut bedelinin depo edilerek kaldırılması istemine ilişkindir. Duruşma gününün 19.11.2026 tarihine bırakılmıştır. Dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmekle, 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, "HMK' nın 122. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK' nın 129. Maddesindeki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve cevap dilekçesine belirttiği belgelerin asıl veya örneklerini dilekçesine eklemesi gerektiği, ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi halde HMK' nın 128. Maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı hususunun ihtar olunduğuna dair HMK' nın 122, 126, 129, 140/5 maddelerine göre davalıya tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02573035