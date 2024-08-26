T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/733

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : İBRAHIM TRABZON

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Tarafından Şakir oğlu İbrahim Trabzon aleyhine dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Emirler Mah., 123934 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına irtifak hakkının tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince malikin ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Gölbaşı Vakıfbank Şubesine yatırıldığı, iş bu ilanın Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu, ön inceleme duruşma gününün 10/09/2024 tarihi olduğu, davalının ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde resmi yollardan cevap dilekçesi ve delillerini sunabileceği, HMK' nın 139. Maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemelere itiraz edemeyeceğinin, yokluğunda karar verilebileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02080431