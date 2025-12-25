T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/620 Esas
19/12/2025
Konu : Gaiplik İlanı
Davacı Mehmet UĞUR tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Mehmet UĞUR hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 19/12/2025
GAİP
ADI SOYADI : Mehmet UĞUR
BABA ADI : Mehmet
ANA ADI : Emine
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945
DOĞUM YERİ : PAZARCIK
