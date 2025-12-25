  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/620 Esas

19/12/2025

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı Mehmet UĞUR tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
 
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Mehmet UĞUR hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 19/12/2025

GAİP
ADI SOYADI : Mehmet UĞUR
BABA ADI : Mehmet
ANA ADI : Emine
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945
DOĞUM YERİ : PAZARCIK

#ilangovtr

Basın No: ILN02368493