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Resmi İlanlar T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-02-27 00:00:00 -

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Davacı DSİ tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın DSİ adına tescili istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların DSİ adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davacı Davalı(lar) İli İlçesi Köyü Ada Parsel
2023/289 DSİ Genel Müdürlüğü İhsan KUZPINARI Adıyaman Gölbaşı Hacılar Köyü 113 40

#ilangovtr

Basın No: ILN01990112