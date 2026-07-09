T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/551 Esas

19/06/2026

İLGİLİLER : ADEM AŞAR, FİKRİ GÜNAYDIN

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalılar ADEM AŞAR ve FİKRİ GÜNAYDIN adına ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Giresun, Keşap Alakaş mahallesi 219 ada 35 parsel, Uğurca mahallesi 177 ada 40 ve 41 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimini, mümkün olmadığı takdirde satış y oluyla ortaklığın giderilmesini talep ettiği, evrakın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde 150.00 TL delil avansıyla birlikte HMK 317. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı içerir şekilde HMK 318. Maddesi uyarınca delillerinizi bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nın 114. Maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı yapılabileceği, aksi takdirde HMK'nın 322/1. Maddesi delaletiyle HMK'nın 128. Maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verip, ilk itirazlarınızı bildirmediğiniz takdirde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı hususunun, ve;

Mahkememiz dosyasında alınan 07/02/2025 tarihli bilirkişi raporunda; Giresun, Keşap Alakaş mahallesi 219 ada 35 parsel, Uğurca mahallesi 177 ada 40 ve 41 parsel sayılı taşınmazlar için Keşap Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlü;10/07/2018 tarih 1184 sayılı yazısında dava konusu taşınmazların İmar planı dışında olduğu imar görmesi halinde imar kanununa göre aynen taksimi veya satış suretiyle giderilmesinde engel olmadığı hususu belirtilmiş olup; imar uygulaması kapsamına alındığı takdirde de parsel miktarı ,parsel malik sayısı ve malik hisse durumlarına göre ifrazın yapılması mümkün olmadığı için hissedarlar arasında bölünmesi aynen taksimi mümkün değildir, şeklinde rapor tanzim edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtarı ile duruşma gününün 23/09/2026 günü 11:18' e bırakıldığı tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan dahili davalılar ADEM AŞAR ve FİKRİ GÜNAYDIN yönünden tebligat kanunun 28/1 maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02505821