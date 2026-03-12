T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1093 Esas

19.02.2026

İLGİLİ: NAZENDE KONAR

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Nazende Konar adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Giresun ili Kemaliye Köyü 102 ada 80 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi, mümkün olmadığı takdirde satış yoluyla giderilmesine yönelik dava açıldığı, evrakın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde 150.00 TL delil avansıyla birlikte HMK 317. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı içerir şekilde HMK 318. Maddesi uyarınca delillerinizi bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nın 114. Maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı yapılabileceği, aksi takdirde HMK'nın 322/1. Maddesi delaletiyle HMK'nın 128. Maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verip, ilk itirazlarınızı bildirmediğiniz takdirde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı hususunun, yeni duruşma gün ve saatinin 06/05/2026 günü saat 09:13 e bırakıldığı kendisine tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalı NAZENDE KONAR yönünden Tebligat Kanunun 28/1 maddesi uyarınca ilan olunur.

