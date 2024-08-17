T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-08-17 00:01:00 -
T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/971 Esas
18/07/2024
ÖMÜR KALPAKÇIOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 29359687762
ADI SOYADI : ŞÜKRÜ DAŞER
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1892
DOĞUM YERİ : KAYADİBİ
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Basın No: ILN02077581