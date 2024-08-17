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Resmi İlanlar T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-17 00:01:00 -

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2024/971 Esas
 
18/07/2024

ÖMÜR KALPAKÇIOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 29359687762

ADI SOYADI : ŞÜKRÜ DAŞER

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1892

DOĞUM YERİ : KAYADİBİ

#ilangovtr

Basın No: ILN02077581