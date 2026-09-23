T.C. GİRESUN 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İsmail ve Raziye kızı, 05/02/1991 Hüyük doğumlu, sanık Esma ÖZKAN; Mahkememizin 2022/3 Esas sayılı dava dosyası ile görülen yargılamada, sanık olarak sorgu ve savunmanızın tespit edilmediği ve bu amaçla hakkınızda düzenlenen zorla getirme emri ve yakalama emirlerinden sonuç alınamadığı anlaşılmıştır. İş bu ilanın konutunuzun kapısına asılmasından itibaren on beş gün içinde mahkememize müracaat etmediğiniz takdirde hakkınızda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247/2-b maddesi uyarınca kaçak olduğunuza karar verileceği bununla birlikte kaçak olduğunuza karar verilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 248'inci maddesinde belirtilen;

Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanması, Yokluğunuzda hakkınızda tutuklama kararı verilmesi,

Tedbirlerine hükmedilebileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur."

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Basın No: ILN02553461