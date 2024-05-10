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Resmi İlanlar T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-10 00:00:00 -

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2016/327 Esas

DAVALILAR : 1- BEKİR UZUNER,
                        2- EMETULLAH ARIK

          Davacı tarafından Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 162 ada 15, 17, 20, 21, 26, 27 parsel, 102 ada 147,148 parsel, 110 ada 24 parsel sayılı taşınmazlara yönelik aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

           Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

           Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02029182