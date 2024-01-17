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Resmi İlanlar T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-17 00:01:00 -

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2020/205 Esas

DAVALILAR : 1-HÜSEYİN BULUT, 2-YUNİS ÖZER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi içerir, duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/02/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde tüm delillerinizi açıkça bildirmeniz; elinizde bulunan delillerinizi cevap dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirilecek belgeler için gider avansını yatırmanız, süresi içinde dilekçenizi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda da karar verilebileceği hususu HMK 128, 317 ve 318 maddeleri gereğince, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01968122