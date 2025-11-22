T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇUKURKÖY Mahalle/Köy, 136 Ada, 99 Parsel, Taşınmaz fındık bahçesi olup, orta eğimlidir. Orta kolda (300 metre) yer almaktadır.
Adresi : Çukurköy Köyü Giresun
Yüzölçümü : 12.251,26 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.088.858,02 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:23
2 No'lu Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇUKURKÖY Mahalle/Köy, 118 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz fındık bahçesi olup, orta eğimlidir. Orta kolda (300 metre) yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde kıymeti bulunmayan 1 adet eski yapı bulunup, ekonomik değeri bulunmadığından hesaplamalara katılmamıştır.
Adresi : Çukurköy Köyü Giresun Yüzölçümü : 6.320,19 m2
İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.346.864,21 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:21
3 No'lu Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, 125 Ada, 31 Parsel, Taşınmaz fındık bahçesi olup, orta eğimlidir. Orta kolda (300 metre) yer almaktadır.
Adresi : Hamidiye Köyü Giresun Yüzölçümü : 27.002,3 m2
İmar Durumu :Yok Kıymeti : 9.012.017,62 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:32
19/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02340695