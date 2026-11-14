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Resmi İlanlar T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇINARLAR Mahalle/Köy, 120 Ada, 15 Parsel,

Adresi : Çınarlar Mahallesi Giresun Yüzölçümü : 304,38 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Koruma amaçlı imar planında kentsel sit alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.047.736,55 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2863 sy kapsamındadır. Taşınmaz kaydında "eski eserdir" şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:29

10/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02595584