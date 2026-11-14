T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇINARLAR Mahalle/Köy, 120 Ada, 15 Parsel,
Adresi : Çınarlar Mahallesi Giresun Yüzölçümü : 304,38 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Koruma amaçlı imar planında kentsel sit alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.047.736,55 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2863 sy kapsamındadır. Taşınmaz kaydında "eski eserdir" şerhi mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:29
10/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02595584