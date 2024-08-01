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Resmi İlanlar T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-08-01 00:01:00 -

T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2023/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÜLPER Mahalle/Köy, 125 Ada, 117 Parsel, Taşınmaz tapuda fındık bahçesi vasfında olup, fiiliyatta bakımsız fındık bahçesi niteliğindedir. Arazinin eğimi % 30-70 civarındadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. organik maddece orta zengilikte su tutma kapasitesi ve derinliği orta özelliklerdedir.

Adresi : Ülper Köyü Divan Mevkii Giresun Giresun Merkez / GİRESUN

Yüzölçümü : 23.956,70 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.034.355,62 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2024 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 10:00

27/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02070094