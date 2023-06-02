T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/88 Esas

DAVALILAR :1-BÜLENT KAPAN / 2860..24578/KARLSRUHERSTR 19MANNHEIM68219 /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

2-EMİNE CANİK / 5664..86024/ EREN MAH. 17 NOLU SK. NO:2İÇ KAPI NO:1 PİRAZİZ / GİRESUN



Davacı AHMET KARAKAYA tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davaya konu Giresun ili Merkez Yalı Mahallesi Ada No:1806, Parsel No:56 da kayıtlı bulunan taşınmaza ilişkin Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/09/2023 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/05/2023

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Basın No: ILN01839205