T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/337 Esas

DAVALI : İLKNUR ÇİLİNGİR Feyzullah Mah. Sevinç Sokak- 12/9 Maltepe İstanbul Maltepe/ İSTANBUL

Davacı AHMET DİKMEN tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmamanız nedeniyle davetiye yapılamadığı, Yurt dışı adresine çıkartılan davetiyenin adreste ikamet etmemeniz nedeni ile yapılamadığı, Emniyet Müdürlüğü adres araştırmasında açık adresinin tespit edilememiş olması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Davacı AHMET DİKMEN tarafından tarafınıza Giresun ili Merkez İncegeriş köyü 103 ada 49 -50 -parsel sayılı taşınmaza ilişkin Muhdesat aidiyetinin tespiti davası açılmış olup, duruşması 28/04/2026 günü saat:09;45 bırakılmıştır, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK'nun 129.maddesi hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, davayı takip etmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur. ( HMK 122/1, 128, 129) Dava dilekçesi ve duruşma gün ve saati tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02375193