T.C. GERZE (Sinop) SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/99 Esas 24/10/2023

Konu : Gaiplik ilanı



Sinop İli, Gerze İlçesi, Boypınar Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Rıdvan ve Kezban 'dan olma, 20/07/1978 doğumlu, 64813183374 T.C. kimlik numaralı HARUN KOŞAR'In2000 yılından sonra kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, Harun Koşar'ın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin (M.K.nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2023/99 esas sayılı dosyasına başvurmaları 6 ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Harun Koşar'a gaiplik kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.





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Basın No: ILN01919439