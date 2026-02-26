T.C. GERZE (Sinop) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2017/221 Esas

KARAR NO : 2019/48

Mahkememizden verilen 25/02/2019 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/02/2019 tarih, 2017/221 esas ve 2019/48 karar sayılı ilamı ile;

"Davanın KABULÜ İLE,

1-a)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 22 (eski 589 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın Fen Bilirkişisi Nazım Bektaş'ın 12/07/2017 tarihli krokili raporunda A harfi ile belirtilen 440,47.m²'lik kısmının,

b)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 9 (eski 596 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

c)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 12 (eski 599 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

d)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 8 (eski 595 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

e)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 14 (eski 601 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın Fen Bilirkişisi Nazım Bektaş'ın 14/07/2017 tarihli krokili raporunda A harfi ile belirtilen 229,60.m²'lik kısmının,

f)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 6 (eski 593 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

g)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 7 (eski 594 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

h)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 13 (eski 600 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

ı)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 10 (eski 597 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının,

i)Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 11 (eski 598 parsel) nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile kamulaştırma nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü adına TAPUYA TESCİLİNE ve MK 999 maddesi gereğince TAPUDAN YOL OLARAK TERKİNİNE,

2-Toplam kamulaştırma bedelinin 779.758,25.TL olduğunun TESPİTİNE,

3-İdare tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli 109.377,07.TL'nin davalılar tapu payları oranında derhal ÖDENMESİNE, bu bedel acele el koyma dosyasında ödenmiş olduğundan bu hususta ayrıca bankaya müzekkere yazılmasına yer olmadığına,

4-Fark bedeli 631.018,76.TL'nin banka tarafından üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılarak karar kesinleştiğinde davalılara tapu payları oranında ÖDENMESİNE,

5-Acele El Koyma dosyasında yatırılan 148.739,49.TL'nin mahsubu ile yatırılmayan kamulaştırma bedeli olan 631.018,76.TL'ye 31/07/2017 tarihinden 25/02/2019 tarihine dek yasal faiz işletilmesine, bu bedelin karar kesinleştiğinde davalılara tapu payları oranında ÖDENMESİNE," dair karar verilmiş olup verilen karar davacı kurum vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Davalılardan Hüseyin ve Şerife oğlu, 25/05/1966 doğumlu, 23321566604 Tc kimlik numaralı Cafer ÜNAL, Ahmet ve Talihe kızı, 12/04/1957 doğumlu, 28489966136 Tc kimlik numaralı Münevver CANKANAT ile Ahmet ve Talihe kızı, 19/05/1949 doğumlu, 46102021680Tc kimlik numaralı Nuran CANKANAT adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememesi nedeniyle adres araştırması yapılmış, yurt dışı adresi tespit edildiğinden yapılan yurt dışı tebligatları ile de tebliğ mümkün olmamış, bu nedenle Gerekçeli karar evrakı ve İstinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ edilmiş olup bu ilamın yayımından itibaren 1 hafta sonra davalı Cafer ÜNAL, Münevver Cankanat ve Nuran Cankanat'a Gerekçeli Karar İle İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğ yapılmış sayılacağı Tebligat Kanunun 28. ve 31. Maddelerine göre ilan olunur. 10/02/2026

