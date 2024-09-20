T.C. GERMENCİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/52 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, DAĞYENİ Mahalle/Köy, kovalan Mevkii, 178 Ada, 85 Parsel, Aydın İli, Germencik İlçesi, Dağyeni Mahallesi 178 Ada 85 parsel 27.522,76 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda incir ve Zeytin Bahçesi vasfındadır.Taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Parsel kadastral yola cepheli olup, killi-tınlı toprak yapısında ve eğimi % 15-30 arasındadır. Yer yer yapılan teraslamalar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde halihazırda bakımlı kapama şeklinde ağırlıklı olarak 40-50 yaş aralığında incir ağaçları ile 20-40 yaş aralığında zeytin ağaçları bulunmaktadır. Kuru tarım arazisi niteliğindedir.

Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Dağyeni Mah Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 27.522,76 m2

İmar Durumu : tarla vasfındadır.

Kıymeti : 4.128.414,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Germencik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/77 D.iş ihtiyati tedbir kararı mevcut olup ilgili Mahkemenin 02/09/2024 tarihli cevap yazısında mevcut tedbirin cebri icra satışına engel mahiyette olmadığı bildirilmiştir.Başkaca hacizler mevcut olup tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02091468