T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/478 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Germencik İlçesi, Ömerbeyli Mah.



MEVKİİ : Alangüllü Çayı Mevkii



ADA NO : 238 ada



PARSEL NO : 75 parsel



YÜZÖLÇÜMÜ : 3915,35 m2



MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ ERAYDIN

2- FADİME AVŞAR

3- MEHMET ERAYDIN

4- MEHMET İNCE

5- NAZMİ İNCE

6- NURİ İNCE

7- SAFİYE GEZİCİ OKAY

8- ZAFER ERAYDIN

9- ZEHRA İNCE



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ Genel Müdürlüğü



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 17.05.2018 Tarih ve 12-170 No’lu Kararı ile Kamu Yararı Kararı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 05.06.2018 Tarih ve 1405 sayılı Olur yazısı ile taşınmazın 3915,35 m2'lik kısmında tesis edilecek olan daimi irtifak hakkı.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/478 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023

